Verksamhetskonsult
2025-09-29
BITS DATA är ett kundfokuserat IT-bolag med ledande personbils och lastbilsåterförsäljare inom Scania- och Volkswagen-koncernen som sina kunder. Uppdraget är att leverera de bästa IT-lösningarna som förenklar vardagen och digitaliserar verkstäder och återförsäljare. Hos BITS DATA samarbetar experter från lastbils, personbils och IT-branschen för att ta fram marknadens bästa lösningar som bidrar till fordonsbranschens historiska omställning. https://www.bitsdata.se/
Verksamhetskonsult till BITS DATA
Om rollen
Rollen som Verksamhetskonsult inom personbilssegmentet är central i bolagets värdeskapande mot kund. Bolaget är mitt i ett skifte från on-prem till SaaS. Detta ändrar sättet att leverera samtidigt som bolagets roll gentemot kunder, användare och samtliga intressenter anpassas i motsvarande grad. För kunderna innebär det nya produkter, anpassat arbetssätt och helt andra möjligheter att följa marknadens föränderliga krav. Din uppgift, tillsammans med dina kollegor, är att genomföra systemskiftet och långsiktigt säkerställa effekthemtagningen.
Vem är du?
Vi söker dig som snabbt kan sätta dig in i både användarens och kundens perspektiv, förstå kundens affär, processflöden och integrationer. Du är konsultmässig, relationsbyggande och besitter en väl utvecklad förmåga att se den stora bilden. Du verkar för en förändringssäkrad affärsutveckling som överlever skiften inom såväl produktportfölj som underliggande teknologier. Du talar obehindrat inför grupp och påverkar andra att se vinsterna med ditt budskap. Du är noggrann, strukturerad och förtroendeingivande.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Minst 7 års erfarenhet i roller som konsult inom IT för integrationsintensiva affärssystem med kopplingar mot t.ex. ekonomisystem, fakturasystem, betallösningar, datalager/business intelligence.
Minst 5 års erfarenhet i roller som Requirements Analyst eller Business Analyst för SaaS-lösningar och integrationer mot tredjeparts produkter, med speciellt fokus mot digitalisering och automatisering av affärsprocesser med användaren i fokus.
Minst 5 års erfarenhet av att jobba agilt med djup förståelse för metodikens grunder, skapande av affärsvärde, kontinuerliga förbättringar och förväntanshantering.
Akademisk examen inom relevant IT/teknik-område, minst kandidatnivå/B.Sc.
Talar och skriver både svenska och engelska flytande.
Du arbetar obehindrat inom O365 (Word, Excel, PowerPoint) samt inom förerfarenhetskraven relevanta och marknadsledande stödsystem.
Erfarenheterna inom kvalifikationerna skall vara aktuella och inte äldre än 10 år.
Meriterande
Transformation on-prem till SaaS.
Certifierad Produktägare, Certifierad Scrum Master, SAFe agilist.
Erfarenhet av fordonsbranschen.
Erfarenhet av ägarstyrda organisationer.
Erfarenhet av att hålla utbildning.
Retail, e-commerce.
User experience.
Vi erbjuder dig
En central roll i en innovativ organisation gentemot en föränderlig bransch där du genom ditt bidrag har stor påverkan på framtidens lösningar och förändrade arbetssätt.
Att medverka till ett unikt systemskifte.
En inkluderande arbetsmiljö där dina insatser gör skillnad.
Marknadsmässiga förmåner.
Moderna kontorslokaler i Moraberg, Södertälje.
Vi tror på styrkan i att ses! Vår arbetsplats i Södertälje är en levande mötesplats där idéer föds, samarbeten växer och energi smittar av sig. Därför värdesätter vi att jobba tillsammans på plats för att bygga teamkänsla och utvecklas tillsammans men möjlighet till hybridarbete finns.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders inledande provanställning.
Omfattning: Heltid.
Stationeringsort: Södertälje.
Resor ingår i tjänsten.Så ansöker du
Vi strävar alltid efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Du söker tjänsten enkelt via knappen nedan.
Rekryterande Chef är Adam Johansson.Vi besvarar frågor via vårt rekryteringsverktyg i Teamtailor.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum är 31 oktober 2025.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bits Data i Södertälje AB
(org.nr 556121-2613) Arbetsplats
Bits Data Kontakt
Adam Johansson adam.johansson@bitsdata.se 0726443983 Jobbnummer
9530917