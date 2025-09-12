Verksamhetshandläggare till GEF stab
2025-09-12
Svenska kyrkan finns där människor finns.
Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet, som är Svenska kyrkans nationella nivå, jobbar ca 600 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Avdelningen för gemensamma funktioner söker nu en verksamhetshandläggare
Är du en strukturerad, serviceinriktad och noggrann person med flera års erfarenhet från arbete med administrativt chefs- och ledningsstöd? Vill du bidra med stabilitet i en verksamhet som förändras och växer? Då kanske det här jobbet är något för dig.
Vår verksamhet
Avdelningen för gemensamma funktioner på kyrkokansliet bidrar till att församlingar och pastorat kan utföra sina grundläggande uppgifter. Vi ansvarar för samverkan och digitalisering av verksamhets- och administrativa system och tjänster som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Vi erbjuder gemensamma ändamålsenliga tjänster inom it, ekonomi och lön som bidrar till verksamhetsnytta.
Avdelningen har idag cirka 200 medarbetare och en kraftig tillväxt väntar de kommande åren. Avdelningen är organiserad i en stab och tre sektioner där sektionerna för IT, löneservice och ekonomiservice ingår. Tjänsten som verksamhetshandläggare är placerad i Uddevalla och hör till avdelningens stab. Förväntad närvaro på kontoret är minst tre dagar per vecka.
Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetshandläggare har du mycket omväxlande arbetsuppgifter. I din roll som chefs- och ledningsstöd stöttar du sektions- och enhetschefer i administrativa uppgifter såsom mötesadministration, ärendehantering, fakturagranskning, diarieföring samt arbetsuppgifter kopplat till introduktion och avslut av medarbetare och konsulter. Du kommer särskilt ansvara för kontorsadministrativa uppgifter på löneservice kontor i Uddevalla. Tillsammans med stabens andra verksamhetshandläggare stöttar du cheferna i verksamhetens övergripande processer såsom budget, verksamhetsplanering, rapportering och uppföljning.
Du kommer även arbeta som mötessekreterare i sektionsledningarnas möten. Du kommer tillsammans med mötesansvarig förbereda, genomföra och dokumentera mötena samt säkerställa att samtliga deltagare har rätt förutsättningar för att delta på mötena. Avdelningen för gemensamma funktioner har kontor på flera orter vilket medför att resor och övernattningar kan förekomma.
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från arbete med administrativt chefs- och ledningsstöd. Du har en gymnasieexamen och det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning inom chefs- eller ledningsstöd. Du har mycket god datorvana, goda kunskaper i Microsoft 365 och ett intresse för digitalisering.
Som person är du ansvarsfull, noggrann och strukturerad och har förmåga att på ett tydligt sätt sammanställa information i en bred organisation med många olika typer av processer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du är serviceinriktad, lyhörd och har en god samarbetsförmåga som skapar och stärker relationer. Vi värdesätter att du har hög integritet eftersom du kommer arbeta nära ledningen. Du är proaktiv med god planerings- och initiativförmåga samt van att arbeta självständigt. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig och arbeta i förändring.
Det är meriterande om du har erfarenhet som mötessekreterare eller mötesadministratör och erfarenhet från arbete med Public 360 eller ett liknande möteshanteringssystem.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar som kännetecknas av varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam och modern arbetsplats i centrala Uddevalla och ett sammanhang med många erfarna och kunniga kollegor. Kyrkokansliet som arbetsplats lägger stor vikt vid hälsa och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du möjlighet att arbeta hos en stor och trygg arbetsgivare med förmåner såsom flextid, lunchförmån, kollektivavtal, lokalt årsarbetstidsavtal, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 12 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Mer information
telefon (vxl 018-16 95 00)
Publiceringsdatum 2025-09-12
Välkommen med din ansökan senast den 2025-10-05
