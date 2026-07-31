Verksamhetscontroller till projekt- och investeringsstöd
Statens Jordbruksverk / Controllerjobb / Jönköping Visa alla controllerjobb i Jönköping
2026-07-31
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Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Har du ett öga för siffor och vill arbeta med framtagandet av finansiella prognoser, rapportering och målstyrning av EU-stöd? Har du förmågan att hantera, analysera och förstå komplicerade detaljer och beroenden utan att missa helheten samt har en god kommunikativ förmåga? Då kan du vara rätt person för det här jobbet!
Du ansvarar för att utveckla avdelningens processer för prognoser och rapportering genom ständiga förbättringar för ökad kvalitet, minskade kostnader och ökad kundnytta. Du förväntas ge chefer ett bra stöd och relevant beslutsunderlag för aktiv styrning av verksamheten.
Dina arbetsuppgifter som verksamhetscontroller är att:
• Övergripande ansvara för och utföra prognosarbete kopplat till målstyrningen av EU-stöd
• Ta fram besluts- och uppföljningsunderlag internt och externt
• Ta fram underlag till budget, regeringens ändringsbudgetar, anslags- och bemyndiganderamar
• Skriva rapporter och ta fram analysunderlag
• Bidra i avdelningens produktionsplanering för handläggningen
• Analysera statistik och formulera tydliga, lättförståeliga texter som riktar sig till både interna och externa målgrupper
Du behöver dagligen ha ett nära samarbete med kollegor, både inom teamet och på andra enheter och avdelningar. Du kommer också ha externa kontaktytor i form av exempelvis Regeringskansliet och Statskontoret. Enheten hanterar uppgifter där alternativ och/eller metod inte alltid är givna, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att tänka nytt och snabbt hitta lösningar på uppkomna utmaningar.
På uppföljnings- och kontrollenheten arbetar 16 personer som är uppdelade i två team. Uppföljningsteamet, som du skulle tillhöra, arbetar med uppgifter i form av målstyrning, prognosarbete, produktionsplanering, rapportering, statistik, kvalitetssäkring av leaderområden, kontroll av utbetalningar, licenshantering, riskanalys och urval med mera. Kontrollteamet arbetar med kontroll på plats före och efter utbetalning inom EU-stöden gällande projekt- och investeringsstöd inom strategisk plan, marknadsstöd, skolprogram och havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi, exempelvis företagsekonomi, redovisning eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet exempelvis med redovisning, prognoser eller målstyrning, och är van att arbeta med siffror i Excel. Du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande är att du har:
• erfarenhet av kvalificerad dataanalys och att ta fram analysunderlag,
• vana av att skriva tydliga rapporter,
• bakgrund från offentlig sektor,
• kunskap om finansiell styrning och regleringsbrev,
• kännedom om EUstöd, samt
• erfarenhet av att utveckla nya arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett strukturerat arbetssätt, planerar och slutför det som påbörjats samt är noggrann och kvalitetsmedveten. Du är analyserande och löser problem med fokus på helheten samtidigt som du har förmåga att analysera detaljer och beroenden i komplexa frågor. Din kommunikationsförmåga är god och du inger förtroende i dialogen med kunder och kollegor. I samarbeten har du ett prestigelöst fokus på att driva mot det gemensamma målet på ett effektivt sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på din kompetens, erfarenhet och ansvar i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-13620/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Skeppsbro 2 (visa karta
)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Projekt- och investeringsstödsavdelningen Kontakt
Facklig kontaktperson SACO
Eva Kjell eva.kjell@jordbruksverket.se +4636155838 Jobbnummer
10016876