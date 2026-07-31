Industriarbetare sökes till kund i Ekenässjön.
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2026-07-31
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Vi på Eterni söker nu industrimedarbetare till vår kund i Ekenässjön. Har du ett intresse för industriarbete, trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta tillsammans med andra?
Industriarbetare sökes till kund i EkenässjönPubliceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vi på Eterni söker nu Industrimedarbetare till vår kund i Ekenässjön. Har du ett intresse för industriarbete, trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta tillsammans med andra? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Tjänsten innebär arbete i produktion där du blir en viktig del av teamet och bidrar till ett effektivt och kvalitativt produktionsflöde.Dina arbetsuppgifter
I rollen som produktionsmedarbetare kan arbetsuppgifterna bland annat bestå av:
Arbete vid produktionslinje
Packning och emballering av produkter
Övervakning av flöden och maskiner
Kvalitetskontroller
Enklare montering och efterbearbetning
Ordning och reda på arbetsplatsenProfil
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning. Du trivs med att arbeta praktiskt och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från industri, produktion eller lager (meriterande)
God arbetsmoral och hög närvaro
Förmåga att arbeta i ett högt tempo
Svenska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil är meriterande
Arbetstid
Heltid. Skiftarbete, dagtid eller natt kan förekomma beroende på kundens behov.
Ort
Ekenässjön
Om anställningen
Du blir anställd av Eterni och arbetar som konsult hos vår kund. För rätt person finns goda möjligheter till långsiktigt uppdrag.
Övrig information
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ziad Hamrawi 0738 61 72 71 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
10016871