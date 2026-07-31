Industriarbetare sökes till kund i Ekenässjön.

Eterni Sweden AB / Fabriksjobb / Vetlanda
2026-07-31


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Vi på Eterni söker nu industrimedarbetare till vår kund i Ekenässjön. Har du ett intresse för industriarbete, trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta tillsammans med andra?

Industriarbetare sökes till kund i Ekenässjön

Publiceringsdatum
2026-07-31

Om tjänsten
Vi på Eterni söker nu Industrimedarbetare till vår kund i Ekenässjön. Har du ett intresse för industriarbete, trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta tillsammans med andra? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Tjänsten innebär arbete i produktion där du blir en viktig del av teamet och bidrar till ett effektivt och kvalitativt produktionsflöde.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som produktionsmedarbetare kan arbetsuppgifterna bland annat bestå av:

Arbete vid produktionslinje

Packning och emballering av produkter

Övervakning av flöden och maskiner

Kvalitetskontroller

Enklare montering och efterbearbetning

Ordning och reda på arbetsplatsen

Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning. Du trivs med att arbeta praktiskt och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet från industri, produktion eller lager (meriterande)

God arbetsmoral och hög närvaro

Förmåga att arbeta i ett högt tempo

Svenska i tal och skrift

Körkort och tillgång till bil är meriterande

Arbetstid

Heltid. Skiftarbete, dagtid eller natt kan förekomma beroende på kundens behov.
Ort

Ekenässjön
Om anställningen

Du blir anställd av Eterni och arbetar som konsult hos vår kund. För rätt person finns goda möjligheter till långsiktigt uppdrag.
Övrig information
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ziad Hamrawi 0738 61 72 71

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38  VETLANDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Mattias Ekman
mattias.ekman@eterni.se

Jobbnummer
10016871

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