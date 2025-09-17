Verksamhetscontroller - Stockholm
Vi söker nu en erfaren Verksamhetscontroller till ett uppdrag i Stockholm.
Rollen innebär ett helhetsansvar för planering, uppföljning och analys av verksamheten, med fokus på utvecklingsarbete och rapportering både internt och externt. Du blir en del av en viktig funktion som stödjer ledning och styrelse med kvalificerade analyser och beslutsunderlag.Dina arbetsuppgifter
Som Verksamhetscontroller kommer du att:
Planera och genomföra verksamhetsplaneringsprocessen - planering, uppföljning och utvärdering.
Ansvara för extern återrapportering till bland annat Kulturdepartementet och Kulturrådet.
Driva intern rapportering med ansvar för data och verksamhetsresultat över tid, inklusive utvecklingsarbete.
Vara systemförvaltare för området analys och statistik.
Slutföra kvarvarande arbetsuppgifter och rapportering för räkenskapsåret 2025, inklusive nödvändig extern och intern rapportering efter årsskiftet 2025/2026 samt eventuellt efterarbete.Kvalifikationer
Skall-krav:
Akademisk utbildning på kandidat- eller masternivå inom statistik/analys, ekonomi eller annan samhällsvetenskaplig inriktning.
Flerårig dokumenterad erfarenhet av planering, analys, uppföljning och redovisning från offentlig verksamhet, kultursektorn och/eller civilsamhället.
Goda kunskaper i att arbeta med statistiska metoder och analys i Excel eller andra verktyg.
Erfarenhet av att samköra information/data från olika databaser i Excel.
Mycket god analytisk förmåga.
Strukturerad, självgående och van att arbeta med komplex information.
Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt på både svenska och engelska.
Förståelse för hur bakgrund, kulturella uttryck och samhälle påverkar och samverkar.
Meriterande:
Erfarenhet av Power Query och SQL-frågor från olika datakällor.
Kunskap om kultursektorn och dess infrastruktur i Sverige.
Förståelse för folkrörelse och föreningsutveckling.Anställningsvillkor
Placeringsort: Stockholm
Arbetsmodell: På plats, 100 %
Uppdragsperiod: 2025-09-29 - 2026-02-27
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
