Måltidsbiträde sökes till Da Vinciskolans kök
Ale kommun / Restaurangbiträdesjobb / Ale Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ale
2026-06-09
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kostverksamheten är en del av serviceförvaltningen i Ale kommun. Serviceförvaltningen har uppdraget att ge kvalitativ service till Ale kommuns kärnverksamheter på ett professionellt och resurseffektivt sätt.
Måltiderna vi serverar är en viktig del av dagen för skola, förskola och äldreomsorg. Kostverksamhetens mål är välkomponerade, näringsriktiga, hållbara och säkra måltider som tillagas och serveras med stolthet, omtanke och lust. i Ale arbetar vi med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Sammanlagt består vår verksamhet kost av ett 90- tal medarbetare och 32 kök.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad måltidsbiträde till kostenheten. Tjänsten är för närvarande placerad i köket på Da Vinci skolan som ligger centralt i Nödinge. Köket lagar mat till skolan 450 elever samt till två äldreboende i kommunen som man skickar mat till. Du arbetar tillsammans flera kollegor och har daglig drift ledare på plats.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att bidra och verka för att nå Ale kommuns, förvaltningen och verksamhetens mål och förhålla sig till gällande lagar och riktlinjer samt vara delaktig i och bidra till god arbetsmiljö.
God samarbetsförmåga, flexibilitet och god känsla för service är viktiga egenskaper. Arbetet innebär att var delaktig i produktionen och servera lunch med ett trevligt bemötande och hög servicegrad.
I rollen som måltidsbiträde är dina arbetsuppgifter beredning och servering av goda och näringsriktiga måltider. Du ansvarar för livsmedelssäkerhet och ska kunna märka och informera om matens innehåll på ett korrekt sätt. Disk och rengöring av serveringsytor, matvagnar och kök är dagliga rutiner.
Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi söker dig som kan tillföra glädje och har viljan att göra ett bra jobb! Ta chansen att tillsammans med oss bidra till utvecklingen i vår verksamhet och bidra till en trevlig måltidsupplevelse. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt!
Har du god samarbetsförmåga, är du serviceinriktad och har ett ansvarsfullt och flexibelt arbetssätt med fokus på god mat som serveras med stolthet, omtanke och lust?
Då är det dig vi söker!Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av arbete som måltidsbiträde och tycker det är kul med elever som matgäster.
Du ska ha goda teoretiska och praktiska kunskaper i köket och inom specialkost och kan sköta den dagliga rengöringen och egenkontrollen väl.
Har du erfarenhet av arbete i kök inom storhushåll i skola eller äldreomsorg är det meriterande.
Det är viktigt att du trivs med högt tempo och har känsla för god service.
Det krävs att du har grundläggande datakunskap.
Du behöver kunna behärska det svenska språket i tal och skrift eftersom läsa och följa rutiner, instruktioner och kommunicera med kollegor, beställare och matgäster ingår i uppdraget.Övrig information
Då arbetet innebär kontakt med barn krävs att du vid ett erbjudande om anställning kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.https://polisen.se/tjänster-tillstand/belastningsregistret/
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
9955934