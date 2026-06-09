Förare sökes till PizzaDirekt - Flexibelt extrajobb eller heltid
The Rune Stones AB / Fordonsförarjobb / Norrköping Visa alla fordonsförarjobb i Norrköping
2026-06-09
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PizzaDirekt
PizzaDirekt är en växande svensk beställningsplattform för avhämtning och hemleverans. Vi samarbetar med restauranger över hela Sverige och hjälper dem att nå fler kunder med lägre avgifter och bättre villkor. Kunder beställer direkt genom våran app eller hemsida "Pizzadirekt.se"
Vi söker nu fler förare för matleveranser i Norrköping, Finspång och Söderköping.
Som förare hos PizzaDirekt levererar du mat från lokala restauranger till kunder i ditt närområde. Du väljer själv när och hur mycket du vill arbeta.
Arbetet passar dig som vill:
• Arbeta extra vid sidan av studier eller annat jobb
• Arbeta deltid eller heltid
• Ha flexibla arbetstider
• Köra i områden du själv väljer
Vi erbjuder:
✅ Utbetalningar inom några dagar direkt till ditt bankkort
✅ Flexibla arbetstider – arbeta när det passar dig
✅ Möjlighet att välja leveransområde
✅ Enkel app för att hantera leveranser
✅ Support när du behöver hjälp
✅ Inga registreringsavgifter
✅ Inga månadsavgifter
Vi söker dig som
• Är serviceinriktad och ansvarstagande
• Har cykel, moped, bil eller annat lämpligt fordon
• Har smartphone
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
• Vill arbeta självständigt
Anställningsform
• Heltid
• Deltid
• ExtraarbetePubliceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Ansök online på:
valentinogroup.se/apply/pizzadirekt
Har du frågor?
📞 010-641 17 78
✉️ info@pizzadirekt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Rune Stones AB
(org.nr 559497-0435) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PizzaDirekt Jobbnummer
9955946