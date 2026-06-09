Medarbetare till vår Matbod
Börjes Tingsryd Aktiebolag / Kockjobb / Tingsryd Visa alla kockjobb i Tingsryd
2026-06-09
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Börjes Tingsryd Aktiebolag i Tingsryd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Matboden (fd Korvboden) är ett populärt stopp för både lokala och långväga gäster. Här serverar vi snabbmat och numera i helt ny tappning, lokaliserat inne i själva varuhuset. Nu söker vi förstärkning till teamet som här jobbar mitt i händelsernas centrum. Låter det som rätt utmaning för dig? ArbetsuppgifterHär på Börjes pågår full satsning och korvboden är alltså det senaste exemplet. I och med nyöppningen har matboden snabbt expanderat och vi möter dagligen hungriga matgäster. Vi jobbar med ett brett utbud av fast food. Allt detta med vårt starka varumärke och kundfokus i botten.Arbetsuppgifterna utgår förstås från service där varje kund förstås ska känna sig sedda, välkomna och nöjda med ett mättande besök. Arbetsgruppen har viss rotation med kassatjänst, enklare tillagning av mat samt varupåfyllnad KvalifikationerVi söker dig somHar relevant yrkesvana, gärna inom restaurang (fast food eller liknande)
Är serviceinriktad med erfarenhet och kunnande för att bidra till en inspirerande verksamhet.
En lagspelare som bidrar till laget på ett bra sätt. Just din inställning är allra viktigast, mycket av det andra i rollen kan rätt person lära sig under introduktionsperioden här.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, med inledande provanställning. Tillträde april. Arbetstider enligt schema. Deltid 30 h/v, helgarbete förekommer. Fast lön. Kollektivavtal Handels. Placeringsort Tingsryd
Tillträde senast aug alternativt enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval så anmäl ditt intresse snarast. Sista ansökningsdatum: 2026-06-26 Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Börjes Tingsryd är ett familjeägt varuhus i södra Småland, mellan Växjö och Ronneby. 1944 startade försäljningen av textilvaror i en lokal på 20 kvm. Företaget har successivt växt och disponerar idag 8000 kvm butiksyta. Verksamheten består av varuhus, hästsportsbutik samt centrallager i Tingsryd. Därtill tre externa hästsportsbutiker ute i landet samt en e-handel på borjes.se. Företaget har idag en omsättning på drygt 350 MSEK. Läs gärna mer om oss på www.borjes-tingsryd.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Börjes Tingsryd Aktiebolag
(org.nr 556074-9151), https://www.borjes-tingsryd.se/
362 30 TINGSRYD Arbetsplats
Börjes Tingsryd AB Jobbnummer
9955942