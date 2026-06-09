Clockwork söker en praktisk servicemedarbetare till Gotland
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Grovarbetarjobb / Gotland Visa alla grovarbetarjobb i Gotland
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gotland
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker nu en händig och praktiskt lagd medarbetare som trivs med att arbeta med händerna och lösa problem i vardagen. I rollen kommer du att ha ett varierat arbete där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor, med fokus på att leverera ett kvalitativt och effektivt resultat.
Arbetsuppgifterna består främst av praktiska moment som montering, installation och underhåll, samt enklare reparationer och felsökning. Du kommer att arbeta med olika typer av verktyg och maskiner och ansvarar för att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt enligt instruktioner och tidsplan. En naturlig del av rollen är också att bidra till ordning och reda på arbetsplatsen samt att samarbeta med teamet för att skapa ett bra arbetsklimat.
Arbetsplatsen är ligger i Visby. Profil
Vi ser att du är en person som är händig och har ett stort intresse för praktiskt arbete. Du har tidigare erfarenhet från liknande roller, exempelvis inom bygg, industri, montering eller service. Du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och har ett noggrant och ansvarsfullt arbetssätt. Vidare trivs du både med att arbeta självständigt och i grupp och har en god fysik då arbetet kan vara stundtals fysiskt krävande. Relevant utbildning eller certifikat är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din inställning och tidigare erfarenheter.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef Beatrice Lindgren Thalén beatrice.lindgren.thalen@clwork.se
0708215320
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Portgatan 3 (visa karta
)
633 42 ESKILSTUNA Arbetsplats
Clockwork Bemanning & Rekrytering Kontakt
Beatrice Lindgren Thalén beatrice.lindgren.thalen@clwork.se Jobbnummer
9955939