Testare inom acceptanstest och automation
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du blir en del av ett acceptanstestteam som kvalitetssäkrar flera digitala tjänster med höga krav på prestanda, robusthet, säkerhet och tillgänglighet. Teamet arbetar med tjänster där stabilitet och tillförlitlighet är avgörande, och förstärks nu för att möta ett utökat testansvar.
I rollen får du arbeta nära testledare och andra testare i ett team där test är en central del av leveransen. Du kliver in i en vardag med varierande uppgifter, där du får kombinera utforskande testning med testautomatisering och prestandatest beroende på behov. Det här är en spännande möjlighet för dig som gillar bredd i testrollen och vill bidra i en miljö där kvalitet verkligen gör skillnad.
ArbetsuppgifterDu planerar, genomför och följer upp acceptanstester tillsammans med teamet.
Du testar systemintegrationer, API:er och användargränssnitt för att säkerställa att lösningarna fungerar som helhet.
Du utvecklar och underhåller testautomatisering i Playwright eller likvärdigt verktyg.
Du tar fram och vidareutvecklar prestandatester med verktyg som Locust, K6 eller motsvarande.
Du arbetar med utforskande testning för att identifiera risker, fel och förbättringsområden.
Du bidrar i ett agilt arbetssätt och använder Jira och CI/CD-verktyg som en naturlig del av testarbetet.
Du samarbetar nära testledare och övriga testare för att driva kvalitet i både backend-lösningar och gränssnitt.
KravErfarenhet av testning av systemintegrationer och API:er, till exempel REST/SOAP-gränssnitt, samt av testning av användargränssnitt.
Erfarenhet av testning av backend-lösningar med höga krav på prestanda, robusthet, säkerhet och tillgänglighet.
Minst 3 års erfarenhet av att utveckla och underhålla testautomatisering i verktyg som Playwright eller likvärdigt.
Erfarenhet av att utveckla och underhålla prestandatester med verktyg som Locust, K6 eller motsvarande.
Erfarenhet av utforskande testning.
Erfarenhet av agilt arbetssätt och verktyget Jira.
Erfarenhet av arbete med CI/CD-verktyg.
MeriterandeMinst 1 års erfarenhet av testledning.
Erfarenhet av testning av appar och klienter i olika operativsystem som Windows, macOS, iOS och Android.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880962-2044716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9955930