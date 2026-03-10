Verksamhetscontroller - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Controllerjobb / Eskilstuna Visa alla controllerjobb i Eskilstuna
2026-03-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker två verksamhetsontrollers, en för staben på Avdelningen för verksamhetsstöd och en för staben på Utvecklingsavdelningen. Är du ekonom och har erfarenhet av arbete som controller? Vill du vara med och utveckla avdelningens styrning, uppföljning och processerna för detta? Välkommen med din ansökan!
Var ska du jobba och vad ska du göra?
Staben stödjer avdelningschefen genom beredning av beslutsunderlag och ärenden syftande till avdelningens planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Staben utgör navet för inkommande och utgående förfrågningar, uppdrag, uppgifter mm. Inom stabens ansvarsområde ingår också att hålla samman den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen samt att bidra till styrningen av avdelningen.
Avdelningen för verksamhetsstöd består av fem enheter och en stab. Avdelningen består av 125 medarbetare. Enheterna har till uppdrag att stödja Fortifikationsverkets övriga verksamheter och medarbetare. Förutom staben ingår enheterna Teknisk bevakning och samband, Marknad & inköp, Servicecenter, Informationsförvaltning, Lokalförsörjning och internservice.
Utvecklingsavdelningen består av fem enheter och en stab. Avdelningen består av 80 medarbetare. Enheterna arbetar med att utveckla skydds- och försörjningslösningar, med framtagande av projekteringsanvisningar och mycket mer. En annan del av uppdraget är att stödja andra avdelningar och andra myndigheter inom det fortifikatoriska området. Förutom staben är de enheter som ingår Fortifikatoriskt skydd, Analys och verifiering, Teknisk försörjning och Fortifikatoriska utvecklingsprojekt.
Nu söker vi två verksamhetscontroller som kommer arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Samordna och utveckla avdelningens ekonomistyrning när det gäller budgetprocess och uppföljning
• Stötta cheferna inom avdelningen i budgetarbete och budgetuppföljning
• Framtagande av nyckeltal och verksamhetsmått
• Analys av verksamhetsinformation och ekonomiska resultat
• Föreslå och leda utvecklingsaktiviteter för förbättrade och effektiviserade styrnings- och ledningsprocesser inom avdelningenPubliceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi ellermotsvarande utbildning relevant för tjänsten
• Flera års arbetslivserfarenhet som controller, verksamhetscontroller eller i motsvarande ekonomroll
• Arbetat som stöd till chefer/ledningsgrupper och drivit utvecklingsinitiativ inom egna arbetsområden
• Goda kunskaper i ekonomisystem
• Goda kunskaper i Excel
• Svenkt medborgarskap och B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kvalificerat ekonomiskt arbete inom statlig verksamhet
• Erfarenhet av att implementera och driftsätta nya ekonomisystem
• Kunskap om statliga eller annan offentlig budgetprocess och dess olika steg
• Erfarenhet av verksamhets- och myndighetsstyrning och arbete med årsredovisning liksom erfarenheter inom fastighets- eller byggbranschen
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi söker dig som är analytisk och har förmågan att lösa problem med ett helhetsperspektiv, där du både ser långsiktiga konsekvenser och hittar logik och samband i komplex information. Du samarbetar prestigelöst och flexibelt med andra och strävar alltid efter lösningar som gynnar det gemensamma målet. Du arbetar målinriktat, sätter höga ambitioner för dig själv och levererar resultat av hög kvalitet. Dessutom är du strukturerad och planerar ditt arbete väl, följer tydliga processer och ser till att uppgifter slutförs i tid.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1000 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med möjlighet till provanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Tillsvidareanställning innebär att man blir krigsplacerad.Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sofia Landstorp tfn 010-44 45 44 eller rekryteringsspecialist Jennifer Englund, jennifer.englund@humancapital.se
tfn 073-145 59 97
Fackliga representanter
Eric Bergman, Ledarna
Tommy Eriksson, SEKO
Karin Alm, SACO
Samtliga representanter nås via vår växel, tfn 010-44 44 000
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 31 Mars 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9789118