Verksamhetschef till Viljan Tallbackagården
Viljan Individ och Familj AB / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-07-21
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Om Viljan Tallbackagården
Viljan Tallbackagården är belägen i ett naturskönt område i Taberg, strax utanför Jönköping. Verksamheten erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna män och kvinnor från 20 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar, såsom psykossjukdomar, affektiva sjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt viss samsjuklighet.
Viljan Tallbackagården har totalt 24 platser. Av dessa är 17 korttidsplatser med boende i kollektiv form och 7 platser är BmSS-platser med egna lägenheter.
Vårt arbetssätt är motiverande och stödjande, med stort fokus på att bygga tillitsfulla relationer för att främja delaktighet och trygghet. Arbetet utgår från uppdraget från placerande myndighet, där klienten – tillsammans med och med stöd av sin kontaktperson – deltar i att utforma, genomföra och följa upp individuella stödinsatser.
I verksamheten finns ett tvärprofessionellt team bestående av biträdande verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, stödassistenter/stödbiträden, husmor/kock samt vaktmästare. Specialistläkare finns knuten till verksamheten på konsultbasis.
Beskrivning av tjänsten som verksamhetschef
I rollen som Verksamhetschef arbetar du självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten. Du får tillgång till ett etablerat och beprövat koncept som bygger på ett välfungerande kvalitetsarbete samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I ditt uppdrag har du stöd från regionala resurser samt centrala funktioner inom kvalitet, ekonomi, marknad och HR.
Du rapporterar direkt till Regionchef och ingår i en kompetent och engagerad ledningsgrupp där samarbete, stöd och erfarenhetsutbyte bidrar till att du ska lyckas i din roll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den operativa driften av verksamheten, inklusive personalansvar och bemanningsplanering
Driva och utveckla det löpande kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet
Säkerställa att gällande avtal, uppdrag och regelverk efterlevs
Följa upp beläggning i förhållande till budget och uppsatta mål samt samverka med säljfunktionenPubliceringsdatum2026-07-21KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad socionom, beteendevetare eller annan relevant högskoleutbildning om minst 180 hp inom vård och omsorg, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig och som kvalificerar för att stå på tillstånd hos IVO (föreståndare för verksamheten)
Erfarenhet av arbete inom omsorgsverksamhet samt dokumenterad ledarerfarenhet
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning/analys/prognos
Flexibel, ansvarstagande och med god samarbetsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Innehar körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom privat omsorgsverksamhet
Vem är du?
Vi söker en trygg, engagerad och närvarande ledare med erfarenhet av målgruppen och av att leda personal. Du har god självinsikt, mod att fatta beslut och är en förebild som leder genom ditt sätt att vara och agera. Utmaningar ser du som möjligheter, och du drivs av förändrings- och utvecklingsarbete.
Du är initiativrik, kommunikativ och ansvarstagande, med förmåga att arbeta lösningsfokuserat och proaktivt. Med ett tydligt ledarskap leder du verksamheten mot uppsatta mål och skapar engagemang hos dina medarbetare. I ditt dagliga arbete bygger du förtroendefulla samarbeten med personal, anhöriga och externa aktörer.
Du trivs i en roll där trygghet, kvalitet och tillit är centrala värden och där du får möjlighet att motivera och utveckla både medarbetare och verksamhet. Genom ditt positiva förhållningssätt bidrar du med energi, arbetsglädje och stabilitet i organisationen.
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Anställningsvillkor
Roll: Verksamhetschef
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid, dagtid måndag–fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Frågor om tjänsten: Regionchef Lena Book, e-post: lena.book@viljan.se
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag med verksamhet sedan 1985. Det innebär att du blir en del av en trygg och stabil organisation med lång erfarenhet, där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Viljan som arbetsgivare ger goda möjligheter till vidareutveckling, ökat ansvar och nya karriärvägar inom organisationen.
Vi erbjuder dig bland annat:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Förmånsportalen Attendo Plus i samarbete med Benify, med rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2026, men urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Inför eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret samt giltig fotolegitimation uppvisas. Vid intervju ska du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan!
Om Viljan
På Viljan tror vi på människors möjlighet till förändring. Därför har vi skapat en arbetsplats där du som kollega får vara delaktig, påverka och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor till nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplats för dig.
Viljan erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda insatser inom individ- och familjeomsorg. Med omtanke, engagemang och hög kompetens arbetar våra medarbetare för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Tillsammans för en bättre morgondag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7018726-2108922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Södra Vägen 1 (visa karta
)
562 41 TABERG Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
10007940