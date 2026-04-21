Verksamhetschef till Vårdcentralen Skäggetorp
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping
2026-04-21
Välkommen till Vårdcentralen Skäggetorp, en vårdcentral med ett prestigelöst klimat där allas kunskaper, kompetenser och erfarenhet tas tillvara. Vårdcentralen har en god tillgänglighet och arbetar aktivt med att skapa tillit för vården.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, vårdcentrum Finspång, migrationshälsa, barnhälsovårdsenheten, 1177 via telefon och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn- och unga, vuxna och äldre. Primärvården är navet i hälso- och sjukvården, vår ambition att primärvården är varje medborgares naturliga ingång till vården.
Vårdcentralen ligger centralt belägen i Skäggetorp i trevliga och funktionella lokaler. De dryga 8 800 medborgare som är listade på vårdcentralen har till stor del en mångkulturell bakgrund och där får patientens möte och relation med vården en särskilt stor betydelse. På vårdcentralen finns en utbildningsmottagning för läkare utbildade i andra länder. Vi har även en välfungerande familjecentral.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget kommer du att leda, planera och utveckla verksamheten. Du har ansvar för budget, personal, arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinsk kvalité i nära samarbete med vårdenhetschef. Din roll är värdefull då du tillsammans med medarbetarna översätter verksamhetens mål i dagligt arbete och har fokus på att utveckla och förbättra verksamheten. Som verksamhetschef för vårdcentralen utgör du en viktig aktör i stadsdelen, där samarbetet med andra aktörer utgör en del av uppdraget. Likaså krävs ett intresse för att mångfald och ett engagemang för förebyggande arbete för att lyckas i rollen.
I detta uppdrag har du möjlighet att kombinera tjänsten med att arbeta kliniskt upp till 50% i din grundprofession inom hälso- och sjukvård förutsatt att det ingår i vårdcentralens arbete. På så vis får du en bra inblick i verksamheten på vårdcentralen och kan behålla en fot i det patientnära arbetet. Som verksamhetschef är du också med och bidrar till den gemensamma utvecklingen av primärvården inom Region Östergötland. Det finns även möjlighet till kompetensutveckling för dig som chef inom Region Östergötland. Som en del i arbetsbeskrivningen ingår också att upprätthålla och bibehålla en god samverkan med andra lokala samhällsaktörer.
Dina närmaste kolleger är andra verksamhetschefer på regiondrivna vårdcentraler i centrala Östergötland (Linköping, Kisa, Åtvidaberg och Ydre). Du ingår i primärvårdens chefsforum och rapporterar närmst till primärvårdområdeschef.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 40 medarbetare med hög kompetens, medarbetare med lång och gedigen erfarenhet blandat med kollegor som är mer nya inom primärvården, en fin mix som bidrar till bra kvalitet och god utveckling. Vi har som mål att alla medarbetare ska trivas på arbetet och är övertygade om att god trivsel märks i mötet med patienten. Vår ambition är att erbjuda alla patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi arbetar i team för att värna om kontinuiteten och stärka samhörigheten.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och gärna tidigare erfarenhet som chef eller annan ledningsfunktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom primärvård och är väl förtrogen med de krav och utmaningar som en vårdcentral ställs inför. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver detta.
Du har goda ledaregenskaper med förmågan att motivera, skapa goda relationer, engagemang och delaktighet. Du samarbetar bra med andra och kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och litar på kunskapen som finns hos alla professioner på vårdcentralen. Vidare har du ett helhetsperspektiv och bidrar till att vårdcentralens resurser används på bästa sätt. Du bidrar till fortsatt stabilitet i verksamheten genom att vara stabil, trygg och ha en god självinsikt. Du kan ge och ta feedback och motivera dina medarbetare att tillsammans uppnå verksamhetens mål. Du visar omdöme under tidspress och kan fatta beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Som person värdesätter du olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 22. Du kommer erbjudas en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Tillträde efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
581 85 LINKÖPING

Arbetsplats
PVC-gemensamt Kontakt
Erica Adolfsson, SACO erica.adolfsson@regionostergotland.se

Jobbnummer
9868210