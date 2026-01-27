Verksamhetschef till utbildningsförvaltningen
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-01-27Beskrivning
Laholms kommuns utbildningsförvaltning ansvarar för utbildning av 1400 förskolebarn, 1000 barn i fritidshem, 3000 grundskoleelever och de elever som får sin utbildning inom anpassad grundskola.
I kommunen finns 15 grundskolor och 15 kommunala förskolor, spridda över hela kommunen.
Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden:
- Förskola
- Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola
- Frivilliga skolformer, gymnasieskola och komvux
Utöver förskole- och skolenheterna finns följande enheter:
- Enheten för administration, kvalitet och utveckling
- Enheten för flerspråkighet och integration
- Enheten för barn- och elevhälsa
- KAA, kommunens aktivitetsansvar
Förvaltningens administrativa chef, Barn och elevhälsachef och verksamhetscheferna bildar förvaltningens ledningsgrupp under ledning av förvaltningschefen, som också är skolchef.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för förskolan har du det övergripande ansvaret för kommunens hela förskoleverksamhet samt enheten för flerspråkighet och integration. Du rapporterar till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
Ditt uppdrag innebär att du:
- Leder, stöttar och följer upp förskolornas rektorer samt enhetschef för enheten för flerspråkighet och integration
- Har det övergripande verksamhets-, personal- och budgetansvaret.
- Arbetar med strategisk planering, inklusive lokalbehov och arbetsmiljö.
- Är föredragande tjänsteperson inför utbildningsnämnden och ansvarar för att bereda tjänsteärenden.
I Laholm tror vi på samverkan, lärande och gemensam utveckling. Vi vill att varje barn ska lyckas och utvecklas som hela människor och för att det ska ske behöver våra ledare och medarbetare kunna samverka i samsyn. Våra verksamhetschefer har stor betydelse för att vi ska kunna nå denna höga ambition.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, detta är ett krav.
Erfarenhet av ledande befattning inom utbildningsområdet, gärna som verksamhetschef eller rektor. Förmåga att leda chefer och verksamheter genom samarbete och tydlig struktur.
Goda kunskaper inom ekonomi- och budgetplanering, gärna inom kommunal verksamhet. Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Ditt ledarskap
I Laholms kommun arbetar vi enligt ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap (UL). Vi söker därför dig som är drivande men lyhörd, som inspirerar och engagerar andra, och som skapar delaktighet och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en god pedagogisk grund och ett genuint engagemang för barns lärande och utveckling.
I uppdraget ingår att omsätta politiska beslut, kommunens vision och värdegrund i praktisk handling samt att driva ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Du ansvarar för att skapa tydliga strukturer för styrning, delegation och uppföljning, och för att stärka samarbete och vi-känsla inom organisationen. Du har en viktig roll i dialogen mellan politik och verksamhet.
Varför Laholm?
I Laholms kommun får du möjlighet att med glädje och engagemang påverka, utveckla och leda verksamheten framåt. Här visar vi mod genom att tänka nytt och ta ansvar, samtidigt som delaktighet och samverkan genomsyrar vårt sätt att arbeta. Genom ett tydligt fokus på kvalitet och lärande strävar vi efter att vara ett gott föredöme och skapa de bästa förutsättningarna för både barn och medarbetare att växa.Anställningsvillkor
Lönespann 68000 - 75000 kr
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
