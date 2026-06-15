Juniora Maskiningenjörer till framtidens industri
Tech Talents Consulting i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tech Talents Consulting i Sverige AB i Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Om rollen:
Som junior ingenjör kan du få möjlighet att arbeta i teknikintensiva miljöer där du tillsammans med erfarna kollegor bidrar till utvecklingen av framtidens produkter och system.
Beroende på uppdrag, företag och intresseområde kan du komma att arbeta med:
Konstruktion och produktutveckling
CAD-modellering och teknisk dokumentation
Hållfasthetsberäkningar och simulering
Materialtekniska analyser
Testning och verifiering
Produktionsutveckling och industrialisering
Automatisering och tekniska förbättringsprojekt
Tvärfunktionellt samarbete med utveckling, produktion och kvalitet
Vi söker dig som:Är civil- eller högskoleingenjör inom Maskinteknik, Teknisk Mekanik, Produktutveckling, Teknisk Fysik eller liknande
Är nyexaminerad eller har upp till några års arbetslivserfarenhet
Har ett genuint intresse för teknik, innovation och problemlösning
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande erfarenheter
Vi ser gärna att du har erfarenhet från studier, projekt, examensarbete eller extrajobb inom något av följande områden:
CAD (CATIA, Creo, SolidWorks, Inventor eller liknande)
Hållfasthetslära och FEM
ANSYS, Abaqus, COMSOL eller andra simuleringsverktyg
Materialteknik
Produktionsteknik och LEAN
Python, Matlab eller annan teknisk programmering
Additiv tillverkning
Testning och verifiering
Produktutveckling
Vårt erbjudande till dig
Tech Talents är ett konsult- och rekryteringsbolag som sätter människan i fokus. Vi vill skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och har roligt på jobbet – samtidigt som vi utmanar traditionella arbetssätt inom konsultbranschen.
Vi samarbetar med några av de mest innovativa bolagen inom tech och industri, där visioner och tekniska lösningar driver framtidens samhällsutveckling framåt. På Tech Talents är vi stolta över att vara en del av den resan.
Detta är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Tech Talents och arbetar som konsult hos vår kund i ett långsiktigt uppdrag.
Vi erbjuder bland annat:
Konkurrenskraftig lön och trygg anställning
Möjlighet till kompetensutveckling och utbildningar
Individanpassat ledarskap och engagerad konsultchef
Tillgång till pensionsrådgivning
Möjlighet att arbeta i spännande och samhällsviktiga projekt
Startdatum: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlats: GöteborgÖvrig information:Frågor och ansökningar besvaras och behandlas av ansvarig rekryterareFredric Vernqvist, fredric.vernqvist@techtalents.se
Låter detta som tjänsten för dig? Varmt välkommen med din ansökan.Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689)
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Fredric Vernqvist fredric.vernqvist@techtalents.se Jobbnummer
9964328