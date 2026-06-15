Vi söker Teknisk säljare till vår växande verksamhet
SMS group - Nordic AB / Säljarjobb / Boden Visa alla säljarjobb i Boden
2026-06-15
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SMS group Nordic är en tysk, global koncern som står för framtidsorienterad teknik och service inom anläggningskonstruktion och maskinteknik. Vårt mål är att bidra till en koldioxidneutral och hållbar stål och metallindustri.
Nu tar vi nästa steg inom vår svenska organisation och söker en motiverad och driven säljare som brinner för att skapa affärer genom att bygga starka kundrelationer. Tillsammans utvecklar vi ett starkt team och erbjuder stora möjligheter till utveckling och karriär för dig som har ambition och vilja.
Om jobbet
I rollen som Teknisk säljare ansvarar du för försäljning av SMS groups produkter och tjänster till kunder inom stål och metallindustrin i Norden. Du arbetar proaktivt med att utveckla och fördjupa affärer med befintliga kunder, samtidigt som du identifierar och skapar nya affärsmöjligheter.
Genom att förstå och förutse kundernas tekniska och affärsmässiga behov matchar du dessa med SMS groups lösningar för bästa kundvärde, lönsamhet och långsiktiga relationer. Du arbetar konsultativt och fungerar som en betrodd rådgivare genom hela affärsprocessen – från behovsanalys och offert till avtal och uppföljning.
I nära samarbete med kollegor inom försäljning, teknik samlar, delar och använder du relevant affärs- och marknadsinformation. Du ansvarar för ditt eget kund- och budgetområde samt planerar, prioriterar och följer upp dina aktiviteter genom strukturerade sälj planer.
Placering och flexibilitet
Tjänsten är placerad i Stockholm, alternativt Boden. Rollen innebär resor i tjänsten, huvudsakligen inom Norden, även internationella resor förekommer. Du har stor frihet att själv planera ditt arbete och dina kundbesök.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett starkt affärsfokus och ett genuint intresse för kundrelationer.
Vi tror att du har ingenjörsexamen från högskola eller universitet, alternativt motsvarande arbetslivserfarfenhet och tidigare erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom stål- eller metallindustrin. Rollen kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, Tyska och Finska är meriterande. Du har en god dator- och systemvana samt förmåga att arbeta strukturerat med försäljningprocesser och kundinformation. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende genom att kombinera din tekniska förståelse med lyhördhet inför kundens behov. Du trivs med att arbeta självständigt med stort eget ansvar, samtidigt som samarbete är en naturlig del av din vardag. Med ett starkt kundfokus och vilja att utvecklas bidrar du till både kundernas och teamets framgång.
Om SMS group
SMS group är en global industrikoncern med över 150 års erfarenhet av innovativa produkter, processer och digitala lösningar inom anläggnings- och maskinteknik. Vårt mål är att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral och hållbar stål och metallindustri.
Som ledande partner i komplexa industriprojekt stöttar vi våra kunder genom hela livscykeln för deras anläggningar. Globalt har SMS group över 14 000 medarbetare på mer än 100 platser världen över och erbjuder stora möjligheter till personlig och internationell karriärutveckling. Våra värderingar ACT, SHARE, CARE, INNOVATE och SUCCEED genomsyrar allt vi gör.Så ansöker du
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Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SMS group - Nordic AB
(org.nr 559315-5665), https://www.sms-group.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SMS group Nordic AB Jobbnummer
9964351