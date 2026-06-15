IT-arkitekt med fokus på säker och robust lösningsarkitektur
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-06-15
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Vill du vara med och sätta riktningen för Sveriges digitala utveckling och bidra till lösningar som skapar ett enklare, tryggare och mer hållbart samhälle?
Som IT-arkitekt hos oss arbetar du med komplexa och samhällsviktiga frågor där säkerhet, robusthet och innovation står i centrum. Här får du möjlighet att använda din kompetens och kreativitet för att utveckla lösningar som stärker samhällets digitala motståndskraft och förenklar vardagen för människor, företag och offentlig sektor. Du kliver dessutom in i ett spännande skede. Digg och PTS förbereder ett samgående för att bli en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor från 2027.
Om jobbet
Nu söker vi en It-arkitekt till enheten för systemledning. Enheten för systemledning består av it-arkitekter, specialister och olika stödfunktioner som arbetar med it-lösningar för behov inom Sveriges gemensamma infrastruktur. Vår enhet arbetar inom flera områden och stöder hela myndigheten. Som It-arkitekt arbetar du med att utforma lösningsarkitektur utifrån verksamhetens behov och bidrar till att skapa robusta och säkra digitala lösningar för samhällsviktig verksamhet. Jobbet innebär arbete i nära samverkan med olika kompetenser och intressenter där du bidrar med strategisk och teknisk kompetens inom it-arkitektur. Du arbetar nära verksamheten i olika former av utredningar, analyser och förstudier för att identifiera behov och definiera framtida utveckling. Jobbet innebär att omsätta verksamhetens behov till hållbara och säkra arkitekturlösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utforma lösningsarkitektur baserat på verksamhetens behov
Utforma it-arkitektur för tillämpningar med höga krav på säkerhet och robusthet
Arbeta med lösningsarkitektur baserat på mikrotjänster i containerbaserad infrastruktur
Kommunicera och dokumentera it-arkitektur med hjälp av etablerade ramverk, modeller och tekniker
Samverka med olika interna och externa aktörer inom it-arkitektur
Delta i eller genomföra utredningar samt ta fram underlag och lösningsförslag inom it-arkitektur
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
Minst 5 års erfarenhet som lösningsarkitekt enligt IASA:s modell
Minst 5 års erfarenhet av arbete med att utforma lösningsarkitektur baserat på verksamhetens behov
Minst 5 års erfarenhet av att utforma it-arkitektur för tillämpningar med höga krav på säkerhet och robusthet
Erfarenhet av att utforma lösningsarkitektur baserat på mikrotjänster i en containerbaserad infrastruktur
God kunskap om vanligt förekommande ramverk, modeller och tekniker för att arbeta med och kommunicera it-arkitektur
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
Erfarenhet av att delta i samverkansuppdrag och att samverka med andra organisationer inom it-arkitektur
Erfarenhet av att delta i eller själv genomföra utredningar och rapportera underlag och lösningsförslag inom it-arkitektur
Certifiering som it-arkitekt från till exempel Dataföreningen eller IASA
Kunskap inom digitala identiteter och behörighetshantering
Kunskap om cybersäkerhet och it-säkerhet
Kompetenser
Samarbetsförmåga - Hos oss går laget före jaget. Det betyder att du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
Flexibel - Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Problemlösande analysförmåga - Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.Publiceringsdatum2026-06-15Utbildningsbakgrund
Akademisk utbildning inom data- eller systemvetenskapligt program alternativt motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar engagerade personer som alla bidrar till digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra, utvecklas i sitt arbete och trivs på jobbet.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har även ett mindre kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens och individens behov. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
På Digg får du
tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
generösa förmåner. Läs mer på https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss
I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Bylund på tel 010 484 73 89. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Om Digg
Digg samordnar och stödjer gemensam digitalisering för att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig
Vi utvecklar gemensam digital infrastruktur och digitala tjänster som används av myndigheter, kommuner och regioner i hela landet. Genom vårt arbete bidrar vi till att offentlig sektor kan samarbeta bättre, dela data och erbjuda enklare och mer tillgänglig service till invånare och företag. https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss/att-jobba-pa-digg.
Digg och PTS formar en gemensam myndighet
Regeringen har beslutat att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman till en gemensam myndighet från den 1 januari 2027.
Syftet är att stärka Sveriges digitalisering genom att samla våra kompetenser inom områden som digital infrastruktur, data och AI i en och samma organisation. Den gemensamma myndigheten får ett bredare uppdrag och bättre förutsättningar att bidra till ett mer sammanhållet digitalt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss/lediga-jobb
852 37 SUNDSVALL Arbetsplats
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) Kontakt
Enhetschef
Martin Bylund +46104847389 Jobbnummer
9964326