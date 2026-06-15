Finspångs kommun söker undersköterskor/vårdare - en med teamledaruppdrag
Finspångs kommun / Undersköterskejobb / Finspång Visa alla undersköterskejobb i Finspång
2026-06-15
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Vill du jobba med oss?
Tegelbacken är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom.
På Tegelbacken arbetar olika professioner i team med målsättningen att brukarna ska få en personcentrerad omsorg och kunna fortsätta att leva ett så gott liv som möjligt, trots demenssjukdom.
Vi söker nu efter två nya kollegor/medarbetare som vill vara med och göra skillnad i brukarnas vardag.
Vi rekryterar för två olika tjänster. En tjänst är som omvårdnadspersonal. Den andra tjänsten är en kombinerad roll där du kommer att arbeta både som omvårdnadspersonal och teamledare.
Teamledaruppdraget är nytt och kommer att drivas som ett pilotprojekt under 6 månader.
Dina framtida arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som omvårdnadspersonal är att:
Utforma en trygg och säker personlig vård för brukarna.
Ta tillvara individens egna resurser.
Stödjer brukarna i deras tillvaro och skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag.
Du arbetar utifrån upprättade genomförandeplaner och beslutade omvårdnadsinsatser. Du dokumenterar enligt SoL, utvärderar och följer upp insatserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som teamledare är:
Att säkerställa att teamet dagligen utför sina ålagda arbetsuppgifter på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Stötta omvårdnadspersonalen i deras utveckling och arbeta för att gruppen samarbetar på bästa sätt.
Stötta enhetschef med administrativa uppgifter samt vissa personalfrågor (teamledaren har dock inget personalansvar).
Var en länk mellan arbetsgruppen och enhetschef.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll samt varannan helg.
Rollen innebär också
Du kommer att utföra olika hälso- och sjukvårdsuppdrag, upprätthålla anhörigkontakter, delta i/hålla i aktiviteter, utföra olika serviceinsatser till exempel tillreda måltider samt stödja brukare med skötsel av hemmet.
Vem är du?
Du är utbildad undersköterska/vårdare alternativt har annan yrkesutbildning som vi bedömer adekvat för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter, personlig lämplighet samt förmågan att kunna vara lugn i krävande situationer.
För tjänsten som teamledare krävs erfarenhet av att leda, samordna och fördela arbetet, exempelvis tidigare arbete som gruppledare.
Du har god kunskap om samt förmågan att tillämpa lågaffektivt bemötande.
Arbetet kräver att du är ansvarsfull och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har en positiv attityd till ditt arbete och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du trivs med ett omväxlande arbete, är flexibel och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter, till exempel att arbeta på olika avdelningar.
Du har god datorvana samt är kunnig inom social dokumentation.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Gällande den kombinerade tjänsten som teamledare erbjuds du en grundanställning som undersköterska/vårdare med ett 6 månaders förordnade som teamledare. Efter att projektet har utvärderats fattas beslutas om teamledaruppdraget ska bli permanent eller ej.
Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden. Vi ser gärna att du ansöker så snart du kan eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs Kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Arbetsplats
Vård & omsorg, Tegelbacken, Tegelbacken Smaragden Kontakt
Camilla Rengman Szijarto camilla.rengman-szijarto@finspang.se 012285201 Jobbnummer
9964350