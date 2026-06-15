Vi söker erfaren Servering- och barpersonal till Hotel Riverside Avesta!
Riverside Avesta AB / Servitörsjobb / Avesta Visa alla servitörsjobb i Avesta
2026-06-15
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Välkommen till Avestas nyaste hotell! Hotel Riverside Avesta är en helt ny och spännande satsning i hjärtat av Avesta, beläget vid Riksväg 70. Vårt hotell kommer att erbjuda en unik upplevelse för gäster genom en kombination av modern design, förstklassig service och ett spännande matkoncept. Vi skapar en plats där affärsresenärer, turister och lokalbefolkning kan njuta av högkvalitativ gästfrihet och en värmande atmosfär. Nu söker vi engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med på denna spännande resa!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker nu erfaren servering- och barpersonal som brinner för att skapa en fantastisk gästupplevelse. Som en del av vårt team är du hotellets ansikte utåt och spelar en avgörande roll i att gästerna känner sig välkomna, bekväma och omhändertagna under hela sin vistelse. Du får en unik möjlighet att vara med från start i ett nytt hotellkoncept. Du kommer även att ha en arbetsplats med hög trivselfaktor och stark laganda. I din roll får du möjligheten att växa och utvecklas.
Vi söker dig som:
● Är över 20 år. (Baserad på Alkohollagen (2010:1622), specifikt: 8 kap. 18 §: "Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år..." https://lagen.nu/2010:1622#K8P18S1)
● Har en stark servicekänsla och en naturlig förmåga att skapa goda kundrelationer.
● Är kommunikativ, positiv och engagerad.
● Trivs med att arbeta i team och har ett proaktivt arbetssätt.
● Kan arbeta flexibelt, inklusive helger, frukost och kvällar.
Meriterande:
● Har erfarenhet av ledarskap inom servering och bar.Dina arbetsuppgifter
● Ta emot och välkomna gäster med ett professionellt och varmt bemötande, samt bistå gäster med frågor och önskemål.
● Ge rekommendationer om hotellets faciliteter och omgivningar.
● Arbeta med olika uppgifter på hotellet, såsom frukostservice, enklare servering och allmän gästservice.
● Skapa en trivsam och positiv atmosfär för både gäster och kollegor.
● Hantera lunchbuffé och ta emot gästerna i kassan.
● A la Carte servering där gästerna serveras både mat och dryck vid bordet samt ge gästerna en säljande beskrivning av vår mat- och dryckesmeny.
● Skapa en trivsam och positiv atmosfär för både gäster och kollegor.
● Att vara behjälplig både till kollegor och gäster.
● Se till att restaurangen är presentabel, ren och välkomnande.
● Se till att disk är undanplockad och diskad samt att allt som gästen ser är påfyllt, inbjudande och säljande.
Observera att tjänsten tillsätts löpande så tveka inte att skicka din ansökan redan idag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Endast ansökningar via mejl
E-post: anastasia@grekiska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal Riverside". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Riverside Avesta AB
(org.nr 559432-9301), https://riversideavesta.se/
Högbostigen 1 (visa karta
)
774 63 AVESTA Kontakt
HR
Anastasia Fenixstierna Anastasia@grekiska.se Jobbnummer
9964316