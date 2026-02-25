Verksamhetschef till Sydnärkes Utbildningsförbund
2026-02-25
Vi står inför en spännande tid med framtagande av ny riktning och vision för förbundet, nya skolreformer, förändrad demografi och olika lokala utvecklingsarbeten. Vill du bidra till utveckling av verksamheten och bygga för framtiden? Då ska du skicka in en ansökan till oss!
Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund beläget i Hallsberg, med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. På uppdrag av medlemskommunerna leder och ansvarar vi för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Utöver det bedriver vi även komvuxutbildning på Allévux.
Vi har totalt cirka 1 800 elever, varav 1 300 på Alléskolan och 500 på Allévux. Vi är omkring 300 medarbetare och i det dagliga arbetet finns stöd att tillgå i form av funktioner som administration, HR, ekonomi och IT. Hos oss får du även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att semesterväxla.
Sydnärkes Utbildningsförbund skapar en trygg och väl fungerande vardag för elever och personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sydnärke. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både nutid och framtid. Här finns utrymme att växa, utvecklas och göra skillnad.
Publiceringsdatum2026-02-25
Uppdrag och ansvar
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för samtliga skolformer, både vad gäller verksamheten och dess resultat. Du är chef över rektorerna och skoladministrationen och säkerställer att organisationen samlat arbetar mot gemensamma mål alltid med elevernas bästa i centrum.
I uppdraget ingår att samordna och leda det övergripande systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Du förväntas självständigt leda och driva utvecklingsuppdrag, utredningar och projekt samt ta fram underlag i form av exempelvis remissvar. Då vi är en mindre organisation har du som verksamhetschef goda möjligheter att fatta beslut, ta ett stort ansvar och påverka verksamhetens riktning.
Tillsammans med ekonomi/fastighetschef och HR/IT-chef ingår du i förbundsledningen med ett strategiskt perspektiv på skolutveckling och är direkt underställd förbundsdirektör.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du god kunskap om svensk gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning samt en förståelse för de möjligheter och utmaningar som väntar. Du har god kännedom om vad som kännetecknar framgångsrik skolutveckling och hur systematiskt kvalitetsarbete omsätts i konkreta resultat.
Du är en trygg och tydlig ledare som vågar fatta beslut och står stadigt i dina ställningstaganden. Genom struktur, analys och kommunikation skapar du stabilitet och riktning i organisationen. Samtidigt är du lyhörd och inlyssnande, värdesätter dialog och bygger förtroendefulla relationer genom ett prestigelöst och respektfullt ledarskap.
Du arbetar strategiskt med ett helhetsperspektiv och har god analytisk och problemlösande förmåga. Du har erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete samt är van att leda verksamhet i förändring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
* Akademisk/Högskoleexamen
* Rektorsutbildning
* Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
* Erfarenhet av att arbeta på förvaltningsnivå
* Erfarenhet som chef och ledare inom offentlig verksamhet
Meriterande:
* Erfarenhet av gymnasium och vuxenutbildning
* Erfarenhet av att leda chefer
* Skolchefsutbildning
ÖVRIGT
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats.
Intervjuer kommer att ske eftermiddag 17/3 och förmiddag 19/3.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
