Verksamhetschef till Stödboende
Funkisgruppen AB / Sjukvårdschefsjobb / Staffanstorp
2026-02-19
Om oss på Satin
På Satin AB drivs vi av ett tydligt syfte: att erbjuda stöd, skydd, trygghet och ett hem åt de målgrupper som behöver det som mest. Vi skapar individanpassade boenden med det primära målet att, utifrån varje persons unika förutsättningar, möjliggöra utveckling, trygghet och en ljus framtid.
Satin ingår i koncern med Funkisgruppen och vi har vår bas i Skåne - vårt arbete påverkar människors liv varje dag. Kom och bli en del av vårt viktiga uppdrag!
I vår verksamhet tar vi emot individer i behov av skyddat boende eller stödboende, som sedan bor hos oss i individuella lägenheter. Vi arbetar med upphämtning av nya placeringar, stöd utifrån individens behov och arbetar motiverande för att skapa nya möjligheter framåt för den som bor hos oss. Vi tar ansvar för hela processen och söker dig som ser vikten av ansvar, tydlighet och respekt för individen i det stödjande arbetet.
Nu söker vi dig som vill arbeta 80% som Verksamhetschef för stödboende, en roll som blir ny hos oss. I stödboende tar vi emot vuxna individer som placeras enligt SoL och säkerställer att de får det individanpassade stöd de behöver. Då verksamheten växer behöver vi en verksamhetschef särskilt för att driva och utveckla detta område.
I ditt arbete ingår
Helhetsansvar: Fullt resultat-, personal- och verksamhetsansvar.
Affärsutveckling: Upparbeta och vårda relationer med uppdragsgivare samt säkerställa hög beläggning.
Kvalitetssäkring: Ansvara för att verksamheten ligger i framkant gällande lagar, förordningar och kvalitetskrav. Du säkerställer en trygg arbetsmiljö som präglas av öppenhet och framåtanda.
Ledarskap: Leda, motivera och utveckla dina medarbetare samt ingå i en grupp av engagerade chefer som stöttar varandra.
Vem är du?
Vi söker dig som är en stabil ledare med förmågan att se både affären och människan. Du är trygg i din yrkesroll, har goda kunskaper om socialtjänstens arbete och drivs av att se verksamheter växa med kvalitet. För att lyckas i rollen tror vi att det krävs att du är strukturerad, kommunikativ och har vana av att arbeta mot uppsatta budget- och resultatmål.
Krav för tjänsten:
Utbildning: Examen från högskola/universitet som socionom, eller annan likvärdig utbildning.
Ledarskap: Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete som chef med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
Branscherfarenhet: Erfarenhet av verksamhet inom stödboende eller liknande socialt arbete.
Körkort: B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För tjänsten krävs att du inkommer med utdrag ur belastningsregistret.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett företag med korta beslutsvägar och högt i tak. Vi erbjuder dig en roll med stort eget mandat att forma arbetssätt och kultur inom ditt område. Du backas upp av stödfunktioner på huvudkontoret i Solna och ett team som brinner för att göra skillnad.
