Biträdande forskare till SOM-institutet
Göteborgs Universitet (GU) / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-05-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Universitet (GU) i Göteborg
, Strömstad
, Bengtsfors
, Mariestad
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
SOM-institutet vid Göteborgs universitet är en centrumbildning för genomförande av frågeundersökningar och för forskning och utveckling inom området surveymetodologi. I nära samverkan med forskargrupper, myndigheter och organisationer genomför SOM-institutet tvärsnittsstudier, panelstudier och experimentstudier på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Undersökningsverksamheten syftar till att samla in och tillgängliggöra bästa tänkbara forskningsdata om svenska folkets medievanor, attityder och beteenden, fritidsvanor och livsstilar. Undersökningarna utgör idag en av de viktigaste datakällorna för svensk forskning kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning.
SOM-institutet driver två större forskningsverksamheter: de årligen återkommande SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen. Totalt arbetar 15-20 personer vid SOM-institutet, huvudsakligen inom kategorierna forskare, undersökningsledare och biträdande undersökningsledare. SOM-institutet har även en kommunikatör, en administratör och leds av en föreståndare.
Arbetsuppgifter
SOM-institutet söker 2-4 biträdande forskare på deltid (50-60%) med tillträde den 5 oktober 2026 eller efter överenskommelse. Tjänsten sträcker sig till den 8 januari och riktar sig till den som kan delta i institutets undersökningsverksamhet med huvudsaklig inriktning på kodning och transkribering av datamaterial från SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen. Tjänsten innefattar även arbete med digital hantering av dokument från SOM-institutet såsom rapporter och bokkapitel samt assistans inom olika forskningsprojekt som bedrivs vid institutet.
Kvalifikationer
De personer vi söker går/har examen från en grundutbildning i ett samhällsvetenskapligt ämne. Arbetet kräver vana att hantera datamängder, stor noggrannhet och förmåga att arbeta självstän-digt. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter väger tungt i bedömningen. Även erfarenhet av att använda programvaror som Excel, SPSS och Stata är meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska är nödvändigt för att kunna genomföra kodningen av öppna fritextsvar.
En biträdande forskare vid SOM-institutet ingår i ett team och arbetar nära undersökningsledare och biträdande undersökningsledare för att lösa såväl stora som små arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att vara flexibel och beredd att rycka in och göra lite av varje som har med SOM-institutets undersöknings- och seminarieverksamhet att göra
Anställning
Anställningen är placerad vid SOM-institutet som är en centrumbildning vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Institutet är beläget i Linné på Seminariegatan 1b. Arbetet sker i SOM-institutets lokaler och kan inte utföras på distans.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 50-60 procent under perioden 5 oktober 2026 - 8:e januari 2027
Placering: SOM-institutet, Göteborg
Tillträde: 2026-10-05 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2026/480
Tillsättningsförfarande
Sökande ska till ansökan foga en meritsammanställning (personalia, aktuell adress, utbildningsbevis, tidigare tjänstgöring, språkkunskaper, uppsatser och andra publikationer) samt en noggrann dokumentation av relevanta erfarenheter. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina kunskaper och erfarenheter som matchar den kompetens och erfarenhet vi efterfrågar. Ansökan ska också innehålla minst två referenser. De främsta sökande kan komma att kallas till intervju. Det kan under rekryteringsprocessen även komma att användas ett arbetstest som innefattar att sökande efter en kort instruktion från medarbetare på SOM-institutet ska utföra några vanliga arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet, samt att använda några för arbetet relevanta programvaror.
Sista datum för ansökan är 3:e augusti 2026. Läs mer om SOM-institutets verksamhet på hemsidan: www.gu.se/som-institutet
Kontaktuppgifter för anställningen
För upplysningar om anställningen, kontakta Marcus Weissenbilder, undersökningsledare på SOM-institutet (marcus.weissenbilder@som.gu.se
)
eller personalhandläggare Sofia Hallsten (sofia.hallsten@gu.se
).
Läs mer på hemsidan: http://www.gu.se/som-institutet
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-03
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9932382