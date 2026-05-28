Redovisningsekonom (vikariat) till Heimstaden i Malmö
2026-05-28
Företagsbeskrivning
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Nu söker vi en engagerad och utvecklingsdriven redovisningsekonom som vill vara med och driva vår fortsatta resa mot att skapa omtänksamma hem.
Om rollen
Som Redovisningsekonom hos oss får du en central roll i vår ekonomifunktion och arbetar brett med redovisning för flera bolag inom koncernen. Du blir en del av ett team där samarbete och kunskapsdelning är en självklar del av vardagen.
Du arbetar verksamhetsnära och har goda möjligheter att påverka, inte minst genom att bidra till att utveckla och effektivisera processer, arbetssätt och flöden.
Tjänsten är är ett vikariat på cirka 12 månader och är placerad i Malmö, men du arbetar i nära samarbete med kollegor i Stockholm.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Avstämningar och periodiseringar
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisningar
Deklarationer
Kontakt med revisorer
Bolagsformalia samt övrig ekonomiadministration
Om teamet
Du blir en del av vår ekonomiavdelning med cirka 30 medarbetare, där redovisningsgruppen består av åtta redovisningsekonomer och en redovisningschef. Här finns även funktioner inom controlling, skatt samt kund- och leverantörsreskontra.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din redovisningskompetens och som trivs i en roll där du får kombinera noggrannhet med utveckling och förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Har flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Självständigt kan upprätta årsbokslut och årsredovisningar
Har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Har erfarenhet av ekonomisystem - vi arbetar i Vitec Ekonomi
Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbranschen. Då vi är en internationell koncern behöver du också kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person har du ett eget driv och ett strukturerat arbetssätt. Du är noggrann, ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Du är lyhörd, prestigelös och tydlig i din kommunikation, vilket gör att du bygger goda relationer i organisationen.
Du har en god analytisk förmåga. Du kan fokusera på detaljer när det behövs, samtidigt som du har lätt för att se samband, förstå helheten och fatta välgrundade beslut.
Ytterligare information
Hos Heimstaden får du arbeta i en stabil organisation med långsiktigt ägande och ett tydligt fokus på hållbarhet. Vi erbjuder möjligheter till utveckling, stort eget ansvar och en arbetsmiljö där engagemang och samarbete står i centrum. Vårt arbete genomsyras av våra värderingar Care, Share och Dare - de vägleder hur vi samarbetar, fattar beslut och möter våra hyresgäster varje dag.
Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss på vår hemsida.
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure. Läs mer på www.2secure.se.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 14 juni 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef:
Martin Scharp. Mejl: martin.scharp@heimstaden.com
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig
På Heimstaden värdesätter vi mångfald och är övertygade om att olika perspektiv leder till bättre beslut och en starkare arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497)
Fågelbacksgången (visa karta
)
217 44 MALMÖ Jobbnummer
9932402