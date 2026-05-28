Lärare till El- och energiprogrammet/Automation
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sundsvall
2026-05-28
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls gymnasium/Västermalm är en attraktiv och centralt belägen skola; just nu har över 1000 elever valt att genomföra sin gymnasieutbildning hos oss! På Västermalms gymnasium finns 8 gymnasieprogram: Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaureate, Teknikprogrammet, Bygg- och anläggning, Fordonsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Västermalm erbjuder även gymnasieingenjörsutbildning! Västermalms skolenhet innefattar även anpassad gymnasieskola och de individuella alternativen. Vi har fina, ändamålsmässiga lokaler och stora möjligheter.
Vi söker nu en engagerad och kunnig gymnasielärare till el-och energiprogrammet med inriktning automation, som vill bli en del av vårt team! Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Sundsvall. Vill du vara med och utveckla och bidra till hög måluppfyllelse och kvalitativ utbildning vid Västermalms gymnasieskola? Sök!
Så här bidrar du i rollen som lärare
I tjänsten ingår undervisning i yrkeskurser inom El- och energiprogrammet, automation. Du kommer att ingå i arbetslaget El- och energi tillsammans med övriga lärare på programmet och även vara mentor för våra elever. Bland dina arbetsuppgifter ingår bland annat arbete med APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom programmet.
Din kompetens och erfarenhet
Behörighet som lärare är ett krav för tillsvidareanställning. Det är meriterande med pedagogisk utbildning eller lärarexamen, alternativt att du genomför en pedagogisk utbildning. Vi ser gärna att du har lång yrkeserfarenhet från el- och energibranschen. För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt. Du ska vara flexibel, öppen och ha god samarbetsförmåga.
Du behöver även ha god förmåga att strukturera och dokumentera ditt arbete samt vara flexibel i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ska vara positiv, engagerad och brinna för elevernas utveckling både studiemässigt och som människor. Vidare ska du vara en drivande kraft i arbetet med att utveckla en tillgänglig lärmiljö och inkluderande arbetsformer, samt i utvecklingen och implementeringen av värdeskapande arbetsformer kopplade till gymnasieskolan.
Du ska kunna och vilja arbeta aktivt för ökat samarbete både inom programmet och med externa intressenter. Du behöver ha lätt för att samarbeta och ett genuint intresse av att eleverna når sina och utbildningens mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
