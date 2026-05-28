Miljökonsult - Kontraktsuppföljning Nationell vegetationsreglering
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-05-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Miljökonsult inom kontraktsuppföljning för Nationell vegetationsreglering till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort valbar mellan Gävle, Jönköping, Umeå, Solna, Malmö eller Göteborg.
Tjänstens omfattning är cirka 15-30 % av heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att självständigt arbeta med kontraktsuppföljning inom projektet Nationell vegetationsreglering på järnväg. Konsulten ansvarar för att följa upp entreprenörernas ogräs- och invasivartsbekämpning i fält samt säkerställa att arbetet utförs enligt kontrakt, lagar och interna riktlinjer. Uppdraget sker i nära dialog med projektorganisationen och omfattar resor inom aktuell region samt till projektledningskontoret i Gävle.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Planera och presentera säsongens leveransuppföljning
Utföra och sammanställa leveransuppföljning före, under och efter bekämpning
Bedöma entreprenörernas utförda arbete
Stödja internt och externt med anläggningskännedom
Bereda underlag inför produktions- och byggmöten utifrån genomförda iakttagelser
Delta vid veckovisa avstämningsmöten och rapportera utfört arbete till projektgruppen
Delta vid produktions- och byggmöten vid behov
Säkerställa att entreprenader genomförs enligt kontrakt samt gällande lagar, regler, riktlinjer och arbetsinstruktioner
Initiera, bereda och följa upp projekt eller deluppdrag avseende tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö
Säkerställa att myndighetskrav och beställarens krav uppfylls
Följa upp kundärenden gällande ogräs och invasiva arter
Bistå med teknisk rådgivning
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som konstruktör, specialist, projektör, handläggare) inom Miljö. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Krav på arbetserfarenhet från minst ett uppdrag jämförbart med aktuellt uppdrag, tex. BPU-uppdrag.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
BASÄSKYDD utbildning Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7810847-2022364". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9932400