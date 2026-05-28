Behandlingssekreterare som vill bidra till förändring | SiS Eknäs
Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik samt för vuxna med missbruksproblematik. Vi ansvarar även för verkställigheten av sluten ungdomsvård. Vår verksamhet bedrivs på institutioner över hela landet, och vårt gemensamma mål är att skapa livsviktig förändring för de individer vi möter. SiS ungdomshem Eknäs ligger vackert beläget vid Mälaren, cirka en mil utanför Enköping. Institutionen tar emot skolpliktiga pojkar i åldern 12-16 år med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. På Eknäs finns fyra avdelningar, varav två är låsta behandlingsavdelningar. En av dessa har inriktning mot pojkar med gränsöverskridande sexuellt avvikande beteende. Vi söker nu en behandlingssekreterare som vill bidra till livsviktig förändring. Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssekreterare på Eknäs ungdomshem får du ett varierande och spännande arbete. I rollen ansvarar du för dokumentation och behandlingsplanering i samråd med ungdom, socialtjänst och övriga funktioner i behandlingsteamet, såsom psykolog, sjuksköterska och behandlingspedagoger.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:Säkerställa att behandlings- eller verkställighetsplaneringen, utslussningsplan och slutanteckning upprättas, samt löpande följs upp och revideras.
Involvera och göra ungdomen delaktig i varje steg av behandlings- eller verkställighetsprocessen.
Förankra behandlings- eller verkställighetsplaneringen med såväl enhetschefen, gruppledaren, behandlingsteamet och medarbetare på avdelningen.
Ansvara för att utvärdera vården och behandlingsinsatserna tillsammans med ungdomen.
Planera och leda institutionernas behandlingskollegium, samt vägleda behandlingspersonal mot vård- och behandlingsmålen i det dagliga arbetet.
Samordna, planera och leda såväl interna som externa samordningsmöten, samt samverka med den enskildes privata och professionella nätverk.
Samordna arbetet med att genomföra behovsbedömningar, alternativt utredningar, inom ramen för behandlingsteamet.
Andra för rollen förekommande arbetsuppgifter som behövs för att skapa goda resultat.
Arbetet ställer höga krav på självständighet, förmåga att prioritera och driva processer framåt. Du kommer att arbeta i team med andra yrkesgrupper, såsom psykologer, lärare och behandlingspedagoger.Kvalifikationer
Arbetet kräver stor personlig lämplighet, inte minst vad gäller bemötande. Du ska ha:Ett genuint intresse för behandlingsarbete.
En grundmurad positiv människosyn.
Förmåga att möta människor i utsatta situationer, samtidigt som du upprätthåller en hög säkerhetsmedvetenhet.
Flexibilitet och förmåga att prioritera arbetsuppgifter, då verksamheten kan förändras snabbt
Kompetenskrav:Högskoleexamen om minst 210 hp inom samhälls-/beteendevetenskap (t.ex. socionomexamen), eller
Högskoleexamen om 180 hp inom beteendevetenskap, eller
Annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer för kompetenskrav inom samordnande/planerande behandlingsarbete.
Kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar.
B-körkort (krav).
Meriterande:Tidigare arbete inom tvångsvård, utredning eller myndighetsutövning.
Erfarenhet av att leda personal och processer.
Kunskap om lagstiftning inom socialtjänstlagen (SoL) eller förvaltningsrätt (LVU, LSU, LVM)
Erfarenhet av samverkan med olika myndigheter.Om företaget
På SiS värnar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan senast 21 juni 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
745 98 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontakt
Facklig företrädare (SEKO)/Huvudsskyddsombud
Ann-Kristin Södergren ann-kristin.sodergren@stat-inst.se +46104532667
