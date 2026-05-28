Arbetsledare till Cleanflat Sverige AB
2026-05-28
Placering: Stockholm (Kontorstjänst) | Omfattning: Heltid
Cleanflat Sverige AB är ett städföretag i tillväxt som levererar högkvalitativa städtjänster till både privatpersoner och företag. Vi sätter alltid kunden och våra medarbetare i fokus. För att fortsätta utvecklas och stärka vår administrativa bas söker vi nu en engagerad, strukturerad och affärsinriktad Arbetsledare till vårt kontor i Stockholm (Bergshamra).
Om rollen
I den här rollen arbetar du utifrån vårt kontor och har ett helhetsansvar för den dagliga driften, personalen och kundrelationerna. Du blir navet i vår verksamhet och hanterar allt från operativ planering till säljstöd och personalfrågor. Rollen kräver ett starkt eget driv, ett utpräglat ordningssinne och förmåga att bygga goda relationer på distans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering och schemaläggning: Daglig resursplanering och ruttoptimering för våra lokalvårdare.
Personalansvar: Leda, motivera och stötta vårt städteam, hantera tidrapportering samt genomföra löpande uppföljningar.
Offert- och säljarbete: Ta emot förfrågningar, räkna på uppdrag och upprätta professionella offerter till nya och befintliga kunder.
Kundkontakt och support: Ansvara för löpande kundkommunikation via telefon och e-post, besvara frågor samt hantera eventuella avvikelser och reklamationer.
Kvalitetsuppföljning: Säkerställa att utförda tjänster uppfyller Cleanflats höga kvalitetskrav genom administrativ kontroll och systemstöd.
Vem är du?
Vi söker en mångsidig och lösningsorienterad person som trivs med ett stort eget ansvar. Du är strukturerad, administrativt stark och kan behålla lugnet även när tempot är högt. Eftersom rollen innebär mycket kommunikation har du en professionell framtoning och en naturlig förmåga att leda och motivera andra. Du har erfarenhet med städning.
Kvalifikationer och krav:
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift, då du ansvarar för avtal, offerter och löpande kundkontakt.
ABSOLUT KRAV: Du talar och skriver polska flytande. Eftersom en betydande del av vårt städteam har polska som modersmål är detta ett absolut villkor för att kunna utöva ett effektivt personalansvar och sköta den dagliga interna kommunikationen.
Tidigare erfarenhet av administration, schemaläggning, kundservice eller offertbearbetning.
Erfarenhet av personalledning eller koordinering, gärna inom städ- eller servicebranschen, är meriterande.
Det är meriterande om du har B-körkort.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av affärssystemet Tengella.
Vad erbjuder vi?
En central, ansvarsfull och utvecklande roll i ett växande företag.
Ett trevligt arbetsklimat med korta beslutsvägar och engagerade kollegor.
Fast lön enligt överenskommelse.
Friskvårdsbidrag.
30 dagar betald semester.
Passar beskrivningen in på dig? Skicka ditt CV och ett personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan till: monika@cleanflat.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Sista dag att ansöka är 2026-06-27. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleanflat Sverige AB
(org.nr 559045-1083)
Björnstigen 40 (visa karta
)
170 72 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Monika Markowicz monika@cleanflat.se 0704532213 Jobbnummer
9932387