Verksamhetschef till kvinnokliniken
Region Kronoberg / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2025-10-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en verksamhetschef till kvinnokliniken i Region Kronoberg! Är du den engagerade, lyhörda och strategiska ledare vi söker?
Region Kronoberg är mitt i Småland med cirka 200 000 invånare och drygt 6 500 medarbetare. Vår vision är "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Hos oss är ledarskap avgörande för att skapa en god arbetsmiljö, säkra vårdflöden och en patientsäker, kunskapsbaserad vård - varje dag.
Kvinnokliniken är en länsövergripande klinik med cirka 200 medarbetare fördelade mellan Växjö och Ljungby. Verksamheten omfattar såväl öppenvård (mottagningar) som slutenvård (BB, förlossning och gynekologi), samt ultraljud och dagkirurgi. Vi bedriver vård inom gynekologi, reproduktiv hälsa, graviditet och förlossning. Vi har tagit viktiga kliv framåt i utvecklingen av kvinnokliniken, men vi ser fortsatt stora möjligheter att stärka kvalitet, arbetsmiljö och tillgänglighet.
Vill du vara med och bygga framtidens kvinnosjukvård? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för kvinnoklinikens drift, ekonomi, personal, arbetsmiljö och utveckling. Du leder en dynamisk verksamhet och har ett stort mandat att påverka både inriktning och arbetssätt. Du rapporterar till sjukhuschefen och ingår i sjukhusvårdens ledningsgrupp.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Strategiskt leda och utveckla kvinnokliniken mot uppsatta mål
* Arbeta långsiktigt med bemanning, kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö
* Skapa förutsättningar för nära samarbete mellan professioner, enheter och verksamhetsorter
* Ansvara för verksamhetsplanering, budget och uppföljning
* Leda förbättringsarbete, förändringsledning och utveckling av kvalitets- och vårdprocesser
* Utgöra en tydlig och närvarande chef för direktrapporterande chefer och nyckelpersoner
Du får möjlighet att leda en engagerad ledningsgrupp och tillsammans skapar ni en trygg, modern och jämlik kvinnosjukvård i hela Kronoberg.
Vi erbjuder dig:
* Ett spännande och meningsfullt uppdrag med stort utvecklingsutrymme
* Möjlighet att vara med och forma framtidens kvinnoklinik
* Ledarskapsutveckling genom interna och externa chefsutbildningar
* Ett omfattande introduktionsprogram
* En arbetsplats där engagemang, delaktighet och professionalitet värdesätts
Läs mer om våra förmåner här:https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en strategisk och närvarande ledare med dokumenterad chefserfarenhet, gärna från hälso- och sjukvård. Du har förmåga att entusiasmera, skapa struktur och leda genom andra. I rollen krävs både integritet och mod du är trygg i dig själv och har förmågan att navigera genom kriser och ifrågasättanden, oavsett varifrån de kommer.
Vi ser gärna att du har:
* Akademisk examen inom medicin, vård, folkhälsa, hälsoekonomi eller likvärdigt
* Flerårig chefserfarenhet, gärna med ansvar för både ekonomi och personal
* Erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete i komplex organisation
* Förståelse för sjukvårdens styrsystem, kunskapsstyrning och patientsäkerhetsarbete
* Erfarenhet av att samverka med olika yrkesgrupper, fackliga parter och andra aktörer
Det är meriterande om du har kunskap om kvinnosjukvård eller obstetrik/gynekologi. Du bör ha intresse för verksamhetsnära ledarskap, en kommunikativ stil och ett prestigelöst förhållningssätt. Du gillar att arbeta målmedvetet och tar ansvar för både resultat och relationer.
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Vi planerar att hålla intervjuer dessa datum: 12/11, 17/11, 18/11 och 21/11.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 510/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
Sjukhuschef
Susanne Magnusson 0470-58 73 55 Jobbnummer
9534265