Verksamhetschef till Jönköping
Samhall AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-10-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
, Eksjö
eller i hela Sverige
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 25 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Om tjänsten
På Samhall gör du skillnad varje dag. I rollen som verksamhetschef är ditt främsta uppdrag att skapa förutsättningar för våra medarbetare att växa i sin kompetens och ta steget vidare till den ordinarie arbetsmarknaden.
Vår verksamhet är dynamisk och i ständig utveckling. Som samhällsaktör är vi alltid i rörelse, vilket märks tydligt i rollen som verksamhetschef. Här får du en nyckelroll där relationer, affärsutveckling och ett närvarande ledarskap står i centrum.
Du blir en av fyra verksamhetschefer i Jönköping och får ett brett ansvar för att leda och utveckla ditt verksamhetsområde i linje med Samhalls mål. Rollen innefattar resultat- och personalansvar, utveckling av affärs- och verksamhetsuppdrag, samt att organisera och skapa rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål. Du leder och coachar cirka 10 områdeschefer och ingår i distriktsledningen, med rapportering direkt till distriktschef.
I denna mångfacetterade roll driver du verksamheten framåt med fokus på lönsamma affärer och långsiktiga kundrelationer. Tillsammans med dina områdeschefer optimerar du personalplaneringen och säkerställer en god arbetsmiljö. Du är närvarande, tydlig och engagerad i driftsfrågor och uppföljning av verksamheten.
Din Profil
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet av ledarskap inom personalintensiva verksamheter, där du varit chef över andra chefer. Du har dokumenterad erfarenhet av budget och personalansvar samt arbetat med förändringsledning och verksamhetsstyrning.
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med starkt fokus på mål och resultat. Du har ett inkluderande förhållningssätt och ser samarbete som en nyckel till framgång. Med nytänkande och driv skapar du utveckling, och ditt ledarskap präglas av tillit, engagemang och förmåga att leda genom andra.
Du har god vana av att planera, prioritera och följa upp strategiska initiativ, och bygger starka relationer både internt och externt. Som chef på Samhall är du prestigelös, flexibel och stöttande, en förebild för dina medarbetare och kollegor.
Vi ser gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Eftersom rollen innebär resor inom distriktet är B-körkort ett krav.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Vi kommer att höra av oss till dig kring din ansökan och status på rekryteringsprocessen så fort vi kan efter sista ansökningsdatum. Tyvärr har vi dock svårt att hinna med att besvara frågor och hoppas att den information som står i annonsen är tillräcklig. För att läsa mer om oss, vårt uppdrag och vardag ber vi dig besöka vår hemsida: www.samhall.se
Vi annonserar den här tjänsten vilket betyder att den finns tillgänglig för tillträde när vi genomfört rekryteringsprocessen. Exakt datum för tillträde bestäms mellan rekryterande chef och slutkandidat där vi självfallet tar hänsyn till uppsägningstid och annat som styr möjligheten att påbörja en anställning hos oss.
Anställningsform: Detta är en tillsvidaretjänst om 100% med 6 månaders provanställning
Placering: Den här befattningen är placerad vid vårt kontor i Jönköping
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Fackliga kontaktpersoner:
Unionen: Marie Liljedahl 076-1023390
Saco: Asim Zilic 070-359 45 15
Ledarna: Linda Hinderyd 072-2044967 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
(org.nr 556448-1397) Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Patrik Otterdahl patrik.otterdahl@samhall.se Jobbnummer
9547830