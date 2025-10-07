Verksamhetschef till hemtjänsten
Vill du ha en roll där ditt ledarskap verkligen gör skillnad? Brinner du för att utveckla framtidens hemtjänst? Då kan uppdraget som verksamhetschef vara precis det du söker. Vi letar efter en engagerad, strategisk och närvarande ledare som vill driva en samhällsviktig verksamhet genom en spännande förändringsresa. Här får du möjlighet att kombinera ett nära, operativt ledarskap med långsiktig utveckling, med fokus på människan.
Vi söker nu en verksamhetschef till en organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsfas inom vård och omsorg. Rekryteringen sker via Beteendevetarpoolen och tjänsten är en direktanställning hos företaget.
Verksamheten är en central del av den nära vården och har som uppdrag att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för människor i deras egna hem. Nu pågår ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete med målet att stärka brukarfokus, kontinuitet och ett genuint personcentrerat arbetssätt.
Som verksamhetschef leder du ett engagerat team av enhetschefer och medarbetare i arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar och sammanhållen vård och omsorg, där varje individ står i centrum. Tillsammans skapar ni förutsättningar för hög kvalitet, delaktighet och arbetsglädje.
Du har även en viktig roll i att säkerställa att verksamheten uppfyller krav på god kvalitet enligt gällande lagstiftning, med särskilt fokus på socialtjänstlagen och annan relevant reglering.
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra hemtjänstens arbete.
Rollen innebär att du:
• leder och utvecklar verksamheten med fokus på brukarnas behov, önskemål och delaktighet
* har ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö
* säkerställer att verksamheten bedrivs rättssäkert och i enlighet med lagar, riktlinjer och organisationens värdegrund
* driver förändrings- och kvalitetsarbete, inklusive digitalisering och långsiktig verksamhetsutveckling
* initierar och genomför systematiska utredningar och analyser för att utveckla kvaliteten
* är en närvarande, stödjande och synlig ledare nära verksamheten
* skapar samsyn, engagemang och delaktighet hos medarbetare och samarbetspartnersKvalifikationer
Till rollen som verksamhetschef söker vi en trygg, självgående och strukturerad ledare som trivs i en komplex och föränderlig miljö. Du har förmågan att kombinera det operativa med det strategiska - att både vara närvarande i vardagen och samtidigt driva verksamheten framåt med ett långsiktigt perspektiv.
Du är resultatorienterad och analytisk, med ett gott omdöme som hjälper dig fatta välgrundade beslut och nå uppsatta mål.
Som ledare är du engagerad, lyhörd och relationsskapande. Du har en tydlig kommunikationsförmåga och kan förmedla komplexa frågor på ett inspirerande och begripligt sätt. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, tillit och utveckling - du är en förebild som skapar förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att växa.
Du har en naturlig förmåga att leda och motivera i förändringsprocesser, och du drivs av att utveckla verksamheten för framtiden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen (minst 180 hp) inom beteendevetenskap, socialt arbete, hälsovetenskap, som sjuksköterska eller annan relevant inriktning
* erfarenhet av att leda genom andra chefer och skapa resultat genom dina ledare
* god kunskap om socialtjänstlagen och annan relevant lagstiftning
* erfarenhet av förändrings- och kvalitetsarbete inom vård, omsorg eller annan samhällsnära verksamhet
* mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet som chef inom vård och omsorg, gärna hemtjänst
• erfarenhet och/eller intresse av digitaliseringens möjligheter inom äldreomsorgen Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Bakgrundskontroll är något som tillämpas i denna process.
Sista ansökningsdag är den 26 oktober.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
