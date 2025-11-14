Verksamhetschef omsorgen
Torsås Kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Torsås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Torsås
2025-11-14
, Mörbylånga
, Karlskrona
, Kalmar
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsås Kommun, Socialförvaltningen i Torsås
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder. Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Nu söker vi en verksamhetschef inom vård och omsorg som vill anta framtidens utmaningar tillsammans med oss. Som verksamhetschef är du direkt underställd socialchefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du leder chefer inom hela verksamhetsområdet vilket omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och kommunal primärvård och har ett tätt samarbete med förvaltningens SAS och MAS. I uppdraget ingår övergripande ansvar för verksamhetens ekonomi, kvalité och arbetsmiljö.
Du utgör tillsammans med förvaltningschefen och verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen, ett tätt samarbetande team med helhetsperspektiv över hela förvaltningsområdet. Vi har påbörjat en gemensam förändringsresa för att styra och utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse, hög kvalité, bättre arbetsmiljö och en hållbar ekonomisk hushållning, där våra resurser används på ett ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt.
Vi erbjuder: engagerade kollegor och chefer som vill utveckla vårt arbete genom processorienterat arbetssätt, deltagande i vårt ledarutvecklingsprogram, bra stöd från chef, kollegor och stödfunktioner, stora möjligheter att arbeta utvecklingsinriktat samt andra personalförmåner såsom löneväxling, semesterväxling och friskvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är drivande och prestigelös, som har ett helhetsperspektiv och modet att utmana verksamhetskultur, organisation och invanda arbetssätt. Du värdesätter att arbeta med den lilla kommunens närhet, med förmånen att ha korta kontaktvägar till medarbetare, kollegor, ledning och medborgare. Som person är du självgående och kvalitetsmedveten.
För att trivas i rollen som verksamhetschef behöver du uppskatta och värdesätta ett nära arbete med vår politik. Du är pedagogisk och har förmåga att skapa förtroende hos såväl politiska ledamöter som chefer, medarbetare och medborgare. Du har lätt att samtala med andra och kan förklara samband på ett lättbegripligt sätt. Som ledare är du tydlig och konkret i din dialog med medarbetare och medborgare. Att skapa delaktighet och samsyn är ett arbetssätt du uppskattar och är bra på.
Du har en adekvat högskoleexamen inom socialt arbete eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har chefserfarenhet, har arbetat med strategiska verksamhetsfrågor och har framgångsrikt lett och samordnat arbetet med tillhörande ekonomi-, verksamhets- och personalansvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda chefer, samt av att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet av processorienterat arbetssätt, offentlig verksamhet och god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar är meriterande.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås kommun
(org.nr 212000-0696) Arbetsplats
Torsås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef, IFO
Jill Oliver jill.oliver@torsas.se 010-35 33 650 Jobbnummer
9606331