Verksamhetschef LSS
2026-01-31
Nu söker vi en driven verksamhetschef till vårt team för barn och unga LSS. Du ingår regionens ledningsgrupp med 7 stycken härliga kollegor och du rapporterar direkt regionchef.
Du kommer i ditt team ha nära samarbete med gruppchef på respektive boende.
Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen För oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter.
I denna roll ansvarar du för två av våra barn- och ungdomsverksamheter, med fem platser i varje verksamhet. Du har två gruppchefer som du arbetar tätt med i det dagliga arbetet kring bemanning, kvalitetsarbete och den dagliga driften. Verksamheterna ligger i Taberg med gångavstånd på 5 min emellan boendena och även till det lokal kontoret.
Det är ca 20 medarbetare uppdelat på två arbetsgrupper.
Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på din verksamhet/verksamheter. Nytida har ett lokalt kontor i området som man delar med sektor vuxna LSS som man har ett tätt samarbete med. Du har även sjuksköterska som ansvarar för HSL tillsammans med dig. Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen och ingår i hens ledningsgrupp.
Om verksamheterna Berget och Texvägen I denna roll ansvarar du för två av våra barn- och ungdomsverksamheter, med fem platser i varje verksamhet. Verksamheterna ligger i Taberg.
Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 5-21 år med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
Barnen går på Nytidas anpassade skola Hyddan som ligger i samma område och som vi samarbetar med kring barnen.
Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). När du flyttar in hos oss får du en stödperson som följer upp din individuella genomförandeplan.
Målet är att ge barnet det stöd de behöver för att bli allt mer självständig och förberedd för liver som vuxen. För att kunna ge rätt stöd och ordna passande aktiviteter, tar vi inte bara reda på barnets behov utan också vilka starka sidor som finns. Vi arbetar med en pedagogik som bygger på att vi skapar en tydlig miljö om kring barnet och att vi har ett lugnt och tryggt bemötande.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du har två års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag /ledare och goda vitsord kring ledarskap.
Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning (ändra vid behov) Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Omgående eller efter överenskommelse Sista ansökningsdag:2026-03-10 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Anna Åberg regionchef. 073-539 31 92. anna.aberg@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
