Verksamhetschef HSL / Metodutvecklare
2026-03-20
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vi söker en verksamhetschef HSL som utöver sitt ledningsansvar kommer att inneha uppdraget som metodutvecklare. Tjänsten är initialt fördelad med cirka 50 procent inom respektive område, med möjlighet till justering över tid utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för Hälso- och sjukvård är du bärare av den kommunala primärvården på strategisk nivå. Du säkerställer att den kommunala primärvården håller en hög kvalitet och att det finns en fungerande samverkan med andra vårdgivare inom primär- och specialistvård, samt internt inom Tomelilla kommun. Uppgifterna innebär att leda, planera och följa upp vården, upprätta lokala rutiner och att säkerställa att gällande lagar efterföljs.
Som Metodutvecklare är ditt uppdrag att säkerställa hög kvalitet i social omsorgs utbildningsinsatser samt bidra till kontinuerlig utveckling av verksamhetens arbetssätt i enlighet med gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och lokala mål. Rollen ska stärka kompetensen hos medarbetare och chefer samt bidra till en trygg, rättssäker och personcentrerad äldreomsorg.
I rollen som verksamhetschef HSL och metodutvecklare ansvarar du bland annat för följande områden:
* Verksamhetschef HSL arbetar nära MAS, enhetschefer och omsorgschef för att säkerställa en sammanhållen styrning och utveckling av den kommunala hälso- och sjukvården.
* Uppföljning av verksamhet, kvalitet och resultat
* Implementering av nationella riktlinjer och förändringsarbete
* Planera, utveckla och kvalitetssäkra utbildningar inom äldreomsorgen och LSS
* Samordna introduktionsutbildningar för nyanställda
* Utföra uppdrag i enlighet med vård och omsorgscollege handlingsplanKvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs följande:
* Högskole- eller universitetsexamen inom hälso- och sjukvård
* Erfarenhet av implementering av nationella riktlinjer och systematisk uppföljning samt utveckling av vårdkvalitet
* Minst tre års erfarenhet av likvärdigt arbete
* God kunskap om lagstiftning inom vård och omsorg hälso- och sjukvårdslagstiftningen
* Dokumenterad erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
* B-körkort
Utifrån en god helhetsförståelse kan du ange riktningen för verksamheten och tydliggöra dess mål. Du arbetar aktivt för att säkerställa god tillgänglighet för verksamheterna. Vidare har du en väl utvecklad förmåga att sammanföra uppdrag, strukturer och processer på ett sätt som skapar förutsättningar för organisationen att förverkliga sina uppdrag och mål. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
