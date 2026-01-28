Verksamhetschef gruppbostad
2026-01-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad?
Om jobbet
Omsorgsgruppen är ett värderingsstyrt företag som har funnits sedan 1996. Vi bedriver verksamhet i Norrköping, Linköping och Finspång samt i övriga delar av Östergötland. Våra värdeord Glädje, Respekt, Omtanke och Helhet genomsyrar vårt arbete - i mötet med våra brukare, våra kollegor och i vårt ledarskap. Vi tror på människors lika värde och söker dig som delar den övertygelsen.
Nu söker vi en verksamhetschef till våra gruppbostäder i Linköping.
Om rollen
Som verksamhetschef leder och utvecklar du gruppbostäder där vuxna personer med olika diagnoser får stöd i sin vardag. Tillsammans med engagerade medarbetare skapar du trygga, strukturerade och meningsfulla boendemiljöer.
Uppdraget innebär bland annat att du:
Leder och utvecklar verksamheten utifrån gällande avtal, lagar och riktlinjer
Har ansvar för personal, budget och arbetsmiljö
Samverkar med sjuksköterskor, rehabteam, myndigheter, kommun, anhöriga samt gode män
Rollen är både operativ och strategisk och kräver god förmåga att se helhet och långsiktig utveckling.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg, lösningsorienterad och tydlig ledare med intresse för verksamhetsutveckling. Du har lätt för att samarbeta, skapar förtroende och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi ser gärna att du har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller likvärdig
Godkända betyg i socialrätt
Minst två års dokumenterad erfarenhet av arbete enligt LSS
Förmåga att arbeta strategiskt och skapa helhet i samverkan med andra
I Linköping arbetar vårt chefsteam teambaserat, vilket ställer krav på god kommunikation, samarbetsförmåga och öppenhet för feedback.
Körkort är inget krav, men underlättar i tjänsten.
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping, med visst resande till huvudkontoret i Norrköping
Ledningsjour ingår
Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: sofia.mauchlen@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef gruppbostad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se
Gesällgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Kontakt
HR-Chef
Sofia Mauchlen sofia.mauchlen@omsorgsgruppen.se Jobbnummer
9709144