Verksamhetschef Fastighet och Service
Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och service / Chefsjobb / Vänersborg Visa alla chefsjobb i Vänersborg
2026-02-15
Fastighet och service består av enheterna Fastighetsdrift och förvaltning, Lokalvård och Projekt.
Fastighet och service består av enheterna Fastighetsdrift och förvaltning, Lokalvård och Projekt.
Fastighet och service ansvarar bland annat för förvaltningen av kommunens fastigheter genom lokalvård, fastighetsdrift och vaktmästeri i skolor, förskolor, på särskilt boende, offentliga toaletter och i övriga förvaltningsbyggnader.
Dessa omfattar ett drygt hundratal fastigheter på tillsammans nästan 200 000 m2. Därtill kommer kommunens idrotts/fritidsanläggningar med bl.a. Arena Vänersborg. De utgör ytterligare ca 50 000 m2.
Fastighet och service är upphandlare och projektledare för ny- och ombyggnation av kommunens byggnader. Denna del omfattar cirka 20 projekt per år.
Dessutom ansvarar verksamheten för kommunens reception samt uthyrning av kommunägda lokaler.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du personalansvar, budgetansvar och arbetsmiljöansvar och leder arbetet på ett tydligt och långsiktigt sätt mot hög kvalitet och god måluppfyllelse. Du arbetar på ett sätt som präglas av tillit till dina medarbetare, samtidigt som du är både lyhörd och stöttande. Med en god förståelse för verksamhetens roll i kommunen ser du helheten och sammanhangen. Samarbete med andra är något du gärna engagerar dig i, och du ser ständigt möjligheter att vidareutveckla arbetsformer över organisatoriska gränser. Som medlem i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp bidrar du aktivt till både verksamhetens och förvaltningens utveckling. Din närmaste chef är förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen.Kvalifikationer
Med stort engagemang förväntas du coacha och leda med ett tydligt, lyhört ledarskap som karaktäriseras genom att vara hållbart, kommunikativt och modigt. Befattningen är en av kommunens nyckelpositioner, vilket kräver att du har mycket god samarbetsförmåga och kan arbeta strategisk utifrån helhetssyn.
Du gillar att befinna dig i händelsernas centrum och är bra på att skapa och bibehålla goda
relationer samt har mod och vågar ta beslut. Du är handlingskraftig och självgående och har lätt för att gå från tanke till handling för att leverera resultat i en organisation som både nu och framöver har stort fokus på utveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom kommunal eller annan offentlig verksamhet, helst som chef.
Vidare behöver du uppfylla följande krav:
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God kompetens inom fastighetsfrågor
• Erfarenhet av rollen som chef och ledare
• Erfarenhet av ansvar för budget och ekonomiAnställningsvillkor
B-körkort krävs.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och i samband med anställning kommer det att genomföras en säkerhetsprövning med registerkontroll. Det ställer krav på svenskt medborgarskap.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
I våra fastigheter finns många olika verksamheter som är viktiga för Vänersborgs kommuns invånare, företagare och besökare, tex skolor, förskolor, särskilda boenden, idrotts/fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader. Dessa omfattar drygt hundratal fastigheter, spridda över hela kommunen, på tillsammans ca 280 000 m2.
Verksamheten ansvarar för förvaltning, drift och service av kommunens fastigheter med lokalvård, förvaltare, vaktmästare, snickare och drifttekniker. Inom Fastighet och service finns även mark- och exploatering, upphandlare, projektledare för ny- och ombyggnation, bab-handläggare samt reception.
Energieffektivisering, strategisk lokalförsörjning, interna hyresavtal och driftsekonomi är andra uppdrag som ansvaras för. I verksamheten finns cirka 125 medarbetare och fyra enhetschefer. Ersättning
