Verksamhetsansvarig till Kött och Fiskbaren
Stiftelsen Idre Fjäll / Kockjobb / Älvdalen Visa alla kockjobb i Älvdalen
2025-09-12
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Idre Fjäll i Älvdalen
Idre Fjäll är en av Nordens populäraste fjällanläggningar. Anläggningen har 8000 bäddar fördelat på stugor, lägenheter, hotell och camping direkt vid skidbackarna. På Idre Fjäll finns vintertid 40 nedfarter och 24 liftar och sommartid fantastisk mountainbikecykling, forsränning och många andra kittlande aktiviteter. Vi har också aktivitetscenter med gym, bowlingbanor och bad samt butiker och restauranger. Vi ägs i stiftelseform och vår affärsidé innebär att vi erbjuder genuina upplevelser i äkta fjällmiljö.
Verksamhetsansvarig till Kött & Fiskbaren
Nu söker vi dig som har ett utpräglat intresse för mat och dryck, samtidigt som du drivs av viljan att skapa en lönsam verksamhet med utmärkt service och med gästen i fokus. Kött & Fiskbaren är fjällets uppskattade restaurang signerad av Melker Andersson och där skapar vi stora smakupplevelser med en lokal tvist från fina råvaror.
I rollen som Verksamhetsansvarig leder och utvecklar du restaurangen för att säkerställa en fantastisk upplevelse för våra gäster. I denna roll arbetar du med fokus på tre övergripande nyckeltal - ekonomisk lönsamhet och gästnöjdhet och engagemang. Som Verksamhetsansvarig är du själv högst delaktig i den dagliga driften och du delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet till dina kollegor. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från en roll som restaurang- eller köksansvarig och ett par års erfarenhet från en liknande tjänst på á la carterestaurang.
Som person är du ansvarstagande, du har ett öga för detaljer och är lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. För att lyckas tror vi på ett coachande ledarskap och förhållningssätt, det är viktigt och att du gillar att arbeta i ett team som kännetecknas av en hög servicenivå. Du känner dig bekväm med såväl det svenska som engelska språket.
Som anställd på Idre Fjäll har du möjlighet till ett stort utbud av vinteraktiviteter i en fantastisk fjällnatur. Vi erbjuder möjlighet till personalbostad och tillgång till frikostiga personalförmåner för både dig och din familj.
Tjänsten är en säsongsanställning och med start under hösten. Intervjuer sker löpande varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till Ida Einarsson på ida.einarsson@idrefjall.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Idre Fjäll
, http://www.idrefjall.se/ Arbetsplats
Idre Fjäll Kontakt
Ida Einarsson ida.einarsson@idrefjall.se Jobbnummer
9506115