Verksamhetsansvarig Malmö - Fastighetsautomation & Styrentreprenader
2Complete AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-06-29
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Vill du ta ett helhetsansvar för en väletablerad verksamhet med stark marknadsposition, hög teknisk kompetens och en mycket god tillväxtresa framför sig? Nu söker vi en affärsdriven och engagerad Verksamhetsansvarig som vill kombinera ledarskap, affärsutveckling och entreprenörskap i en nyckelroll där du får stora möjligheter att påverka både företagets och medarbetarnas fortsatta utveckling.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en central roll i ett framgångsrikt teknikföretag med starkt renommé inom fastighetsautomation, styr- och reglerteknik. Här får du möjlighet att leda en välfungerande verksamhet med god lönsamhet, hög kompetens och en stabil orderstock.
En nyckelroll med fullt budget-, resultat- och personalansvar
Möjlighet att påverka verksamhetens fortsatta tillväxt och utveckling
En plats i bolagets strategiska ledningsgrupp
Stor frihet under ansvar och korta beslutsvägar
Kompetenta och engagerade kollegor med hög teknisk expertis
Möjlighet att arbeta nära kunder inom kommersiella fastigheter, industri och samhällsfastigheter
En modern arbetsgivare som värdesätter balans mellan arbete och privatliv
Goda utvecklingsmöjligheter inom en växande koncern
En företagskultur som präglas av kvalitet, samarbete och långsiktiga relationer.
Företaget är en etablerad aktör inom fastighetsautomation och styrentreprenader med verksamhet på flera orter i Sverige. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom styr- och reglerteknik eller fastighetsautomation. Du har sannolikt arbetat som projektledare, senior projektledare, gruppchef, sektionschef och vill nu ta nästa steg i en roll där du får kombinera affärsmässighet, ledarskap och operativ närvaro.
Krav och kvalifikationer:
Minst 5 års erfarenhet från styr- och reglerbranschen
Erfarenhet av fastighetsautomation och tekniska fastighetssystem
Erfarenhet av projektledning inom entreprenadverksamhet
Erfarenhet av budget-, resultat- eller ekonomiskt ansvar
Erfarenhet av kalkylering, offerter eller försäljningsarbete
God förståelse för entreprenadjuridik
God systemvana
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet
Erfarenhet av styrentreprenader från entreprenörssidan.
Som person är du relationsskapande, ansvarstagande och prestigelös. Du trivs i en verksamhet där man hjälps åt, stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, trygg i dina beslut och ha förmågan att skapa förtroende hos såväl kunder som medarbetare. Du är kommunikativ, affärsmässig och har ett genuint intresse för branschen och dess utveckling.
Vad innebär rollen?
Som Verksamhetsansvarig ansvarar du för att leda och vidareutveckla verksamheten i Malmö. Du blir ytterst ansvarig för medarbetare, affärer, ekonomi och den fortsatta tillväxten på den lokala marknaden. Rollen innebär ett nära samarbete med koncernledning och övriga filialer samtidigt som du driver verksamheten med stor självständighet.
Du kommer att leda ett kompetent team där fokus ligger på att skapa rätt förutsättningar för både människor och affärer att utvecklas. En viktig del av rollen är att fortsätta bygga verksamheten genom att utveckla kundrelationer, driva försäljning och säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
För att lyckas i rollen krävs att du snabbt bygger förtroende hos medarbetarna, skapar struktur och fortsätter utveckla verksamheten utifrån bolagets värderingar och kvalitetsfokus.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Personalansvar för filialens medarbetare
Budget-, resultat- och verksamhetsansvar
Försäljning och affärsutveckling
Kalkylering och offertarbete
Avtalsförhandlingar och kunddialoger
Resursplanering och kompetensförsörjning
Uppföljning av projekt- och verksamhetsekonomi
Strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med ledningsgruppen
Säkerställa kvalitet, lönsamhet och kundnöjdhet
Vid behov medverka i projektledning av entreprenader.
Detta är en direktrekrytering till vår kund med önskad start under Q4 2026, enligt överenskommelse. Rekryteringsprocessen innefattar bakgrundskontroll, vilken omfattar kontroll av offentliga brottsregister och ekonomisk skuldupplysning.
Urval sker löpande, men intervjuer kommer att påbörjas under vecka 32. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://www.2complete.se/
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se +46707443363 Jobbnummer
9984287