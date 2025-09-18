Verksamhetsanalytiker och beställarstöd
2025-09-18
Verksamhetsanalytiker och beställarstöd för konsultinköp hos vår kund
Som verksamhetsanalytiker och operativt stöd söker vi dig som trivs att arbeta i en roll där du har många kontaktytor och verkar inom många olika delar inom organisationen. Du ska ha mycket god analysförmåga och kunna utveckla/ ta fram rutiner och processer.
Som verksamhetsanalytiker stöttar du IT-avdelningen hos vår kund med att sätta upp och genomföra kvantitativa analyser, utifrån diskussioner kopplat till behov och strategi. Syftet är att öka förmågan kring en god uppföljning och internkontroll, men även bra underlag och ökad förståelse för vad som driver kostnader, vilka förändringar som sker, kopplat till det strategiska arbetet på avdelningen.
Som konsult kommer du initialt att agera som ett nav i konsultinköp för IT-avdelningen och stötta i hela processen - från behov till uppföljning. Rollen omfattar både operativa delar och i utvecklingen av området med fokus på process, struktur, inventering och analys med målet att utbilda organisationen till att ta ett större egenansvar.
Över uppdragstiden kan nya områden inom det operativa stödet att införas och/eller avvecklas i takt med att verksamheten utvecklas och förändras. Rollen kommer delta i uppdrag och aktiviteter som utvecklar verksamheten.
Arbetsuppgifter som Verksamhetsanalytiker
Förvalta och utveckla masterlistor över bemanning och konsulter.
Utföra regelbunden konsultinventering för att säkerställa överblick och behovstäckning.
Säkerställa struktur och kvalitet i bemanningsinformation.
Rapportera status, bemanningsläge, trender, framtida behov och nyckeltal till chefer, controller och ledning utifrån behov.
Verksamhetsutveckling kopplat till nyttjandet av kvantitativa analyser i syfte att få bättre kontroll över IT-avdelningen.
Utföra analyser kopplade till de behov IT-avdelningen har, d.v.s. t.ex. för att följa upp bemanning, ekonomi, leveranskvalitet, kundnytta, etc. Fokus ligger på:Kvantitativ uppföljning
Statistik och nyckeltal
Ekonomiska analyser
Personal- och resursanalyser nu och framåt
Arbetsuppgifter som Operativt stöd
Stötta beställare i inköpsprocessen av konsulttjänster (från behovsanalys till avtal och uppföljning).
Skapa och utveckla processflöden samt rutiner för konsultinköp.
Informera och utbilda beställare och andra berörda i process och arbetssätt vid behov samt koordinera behörigheter.
Fungera som samordnande kontaktpunkt ("nav") för konsultinköp inom IT-avdelningen.
Skallkrav:
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling (exempelvis processer, rutiner, arbetssätt).
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att sätta upp och genomföra kvantitativa analyser utifrån olika verksamhetsbehov. Motsvarande dessa kategorier av kvantitativ analys: Statistik och nyckeltal, Ekonomiska analyser, Personal- och resursanalyser
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att sammanställa, visualisera och presentera komplexa analysresultat och rapporter för ledningsgrupper.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av framtagande och uppföljning av nyckeltal och utfall samt avrapportering till intressenter
Meriterande:
Minst 2 års erfarenhet av personal- och/eller resursprognostisering, såsom framtagande av beslutsunderlag, behovsberäkningar och prognoser
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom controlling (verksamhetsstyrning)
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av motsvarande roll i en IT-organisation
Omfattning och Villkor:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 01-okt-2025 - 31-jan-2027, hos NXT Interim Stockholm AB, med uppdrag hos vår kund.40 h per vecka och med option på förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter vår kunds godkännande.Du behöver bistå med egen mobiltelefon.Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
NXT Interim Stockholm AB (org.nr 559277-4078)
