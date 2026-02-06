Verksamhetsanalytiker informationssäkerhet och säkerhetsskydd, Gävle
Lantmäteriet, Geodata / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2026-02-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmäteriet, Geodata i Gävle
, Stockholm
, Jönköping
, Vänersborg
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Geodata hos Lantmäteriet förstärker inom området informationssäkerhet och söker en verksamhetsanalytiker med inriktning informationssäkerhet och säkerhetsskydd. I arbetsuppgifterna ingår att:
* Analysera och klassa geodata (information i text och bild) utifrån aktuella hotbilder
* Genomföra analyser av aggregerad information
* Ha en helhetsbild av Lantmäteriets information och göra bedömningar utifrån helheten
* Ha förståelse för balansen mellan nytta och säkerhet och kunna använda det för att rekommendera beslut
* Ge stöd till verksamheten i informationssäkerhetsarbetet utifrån ett informationsperspektiv
Den större delen av arbetet behöver bedrivas på kontoret i Gävle då säkerhetskänslig information hanteras.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis ingenjör, juridik, IT, informationshantering eller statsvetare. Det är meriterande om du har erfarenhet av strukturerad informationsanalys och analysmetoder för information i text och bild.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i tjänsten ser vi att du behöver vara analytisk och kunna se samband mellan komplex information. Du behöver även vara strukturerad i hur du hanterar information samt samarbetsorienterad med en förmåga att göra väl avvägda beslut. Det är önskvärt att du har en hög problemlösningsförmåga och kan se flera möjliga lösningar på problem.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300506-2026-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888) Arbetsplats
Lantmäteriet, Geodata Kontakt
Enhetschef
Jenny Johansson 026–17 16 88 Jobbnummer
9726586