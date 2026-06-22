Verksamhetsadministratör till Rickarums skola
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2026-06-22
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Verksamhetsadministratör till Rickarums skola
Vill du ha en nyckelroll i en växande ideell friskola på landsbygden?
Rickarums skola och förskola ligger i ett litet samhälle där många föräldrar och bybor brinner för verksamheten och bidrar till gemenskapen och den kreativa lärmiljön.
Vi söker en verksamhetsadministratör som vill vara navet i vår verksamhet. Hos oss går cirka 100 barn från förskola till årskurs 5 och vi är omkring 30 medarbetare.
Tjänsten är bred och varierad med huvudansvar för ekonomiadministration och lönehantering samt stöd till skolledning avseende elev- och personalfrågor, kommunikation och utveckling av verksamhetens administration.
Vi söker dig som:
Är strukturerad, självgående och ansvarstagande
Har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet av ekonomiadministration
Har erfarenhet av bokföringsprogram och löneprogram
Har god digital kompetens
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av HR/personalfrågor
• har erfarenhet från administration inom skola och förskola
• har erfarenhet av Microsoft 365
• har erfarenhet från ideell föreningsverksamhet.
Som person trivs du med att ha många kontaktytor, skapa struktur, samordna och få saker att fungera i vardagen. Du uppskattar en varierad roll där du både arbetar operativt och bidrar till att utveckla verksamhetens rutiner.
Rickarums skolförenings vision
Med naturen som främsta klassrum skapar vi trygga och kreativa individer som utvecklas och lär för livet och framtiden.
Med omsorg, kompetens och hjärta skapar vår ideella skolförening lärande, gemenskap och engagemang i vår levande landsbygd.
För mer information om verksamheten besök gärna vår hemsida www.rickarumsskola.se
Omfattning: Heltid
Placering: Rickarum
Tillträde: 1 november 2026 eller enligt överenskommelse
Frågor: Anna-Karin Åkesson, ordförande Rickarums skolförening, ordforande@rickarumsskola.se
Välkommen med din ansökan senast 15 juli 2026!
Mejla din ansökan till: rekrytering@rickarumsskola.se
Ansökan ska innehålla personligt brev och CV.
Märk ansökan i ämnesraden i mejlet med Verksamhetsadministratör
Vi rekryterar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: rekrytering@rickarumsskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsadministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rickarums Skolförening
Rickarums Byväg 108 (visa karta
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298 92 TOLLARP Arbetsplats
Rickarums Skolförening Jobbnummer
9971925