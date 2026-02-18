Verksamhetsadministratör
2026-02-18
Letar du efter ett nytt spännande uppdrag? Vi söker dig som är redo att ta dig an nästa utmaning i form av en klassisk "spindeln i nätet" roll! Den här tjänsten är din chans att vässa dina administrativa kunskaper och få vara med och driva olika delar av verksamheten från start till slut. Rollen passar sig som har god erfarenhet av service och hög integritet. Sök redan idag - vi går igenom urvalet löpande!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är administratörsroll i en verksamhet under ombyggnad. Rollen innefattar administration. Den kommer också att innefatta framtagande av strukturerade rutiner för att reglera olika arbetssätt. Samarbeten med andra funktioner inom verksamheten kommer att vara omfattande och du kommer arbeta tillsammans med ett team inom verksamheten där det finns hög kompetens inom en rad olika områden som du kommer att vara med och samordna. Arbetsplatsen finns med omnejd kring Örebro och tjänsten passar dig som trivs med att skapa relationer och lever för service!
Uppdraget är inplacerat i säkerhetsklass om du går vidare i rekryteringen kommer du att genomföra intervjuer och säkerhetsprövning.
Du erbjuds
• En möjlighet att förvärva erfarenhet inom verksamhetsadministration.
• Ett spännande uppdrag på en viktig arbetsplats
• Ett långsiktigt konsultuppdrag
Dina arbetsuppgifter
• Bemannar en expedition
• Samordnar och upprättar rutiner
• Bokar genomgångar och utbildningar
• Bokar och hanterar besök
• Ansvarar för registrering av personal och dokumentation
• Hanterar funktionsbrevlådor
• Samordning av leveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Avslutad gymnasieutbildning är ett krav
• Kommunicerar professionellt på svenska i tal och skrift
• Har gedigen erfarenhet från administrativt arbete
• Har en god struktur i ditt arbetssätt samt ett öga för detaljer
• Har hög integritet, men är serviceinriktad
• Har goda kunskaper i Excel
• Bor med omnejd kring Örebro
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lugn och stresstålig
• Orädd
• Relationsskapande
• Serviceinriktad men samtidigt ha hög integritet
• Trygg i dig själv
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
