Verksamhet- och produktexpert
2025-10-29
Har du gedigen erfarenhet och vill vara med och utveckla framtidens digitala infrastruktur? Lockas du av att bidra till nationella digitala lösningar och vill göra samhällsnytta? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Rollen innebär att analysera och utvärdera sektorns behov av digital infrastruktur, med syftet att identifiera och formulera krav på vidareutveckling av den nationella digitala infrastrukturen. Du kommer att arbeta taktiskt med att ta fram förslag och utvecklingsplaner som stödjer en långsiktig och hållbar digital utveckling på nationell nivå. En central del av uppdraget är också att samarbeta med externa partners och intressenter för att säkerställa att utvecklingsarbetet sker i enlighet med olika aktörers behov och
förutsättningar.
Du kommer arbeta nära avdelningens ledningsfunktioner och flera berörda chefer och centrala funktioner på myndigheten. Du kommer att samarbeta med andra inom sektorn såsom myndigheter, vårdgivare, leverantörer med flera och företräda avdelningen och E-hälsomyndigheten i olika sammanhang.
Om avdelningen
Avdelningen Digital infrastruktur har fokus på nationell digital infrastruktur för sektorn hälsa, vård och omsorg. Avdelningen arbetar främst med att skapa förutsättningar för interoperabilitet, samverkansarkitektur, extern samverkan, och kraven som kommer i och
med EHDS. Avdelningen är i tillväxt och söker nya medarbetare inom flera områden för att arbeta inom och med nationell digital infrastruktur för sektorn. Vi baserar vårt arbetssätt på agila metoder och nyttjar ramverket SAFe som stöd för det.
Om dig
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att arbeta självgående. Rollen kräver också flexibilitet och en vilja att anpassa sig till förändrade förutsättningar och behov. En mål- och resultatorienterad inställning är avgörande för att kunna leverera med hög kvalitet och nå uppsatta mål. Samtidigt är mycket god samarbetsförmåga en förutsättning, då arbetet ofta sker i nära dialog med kollegor och andra intressenter. För att kunna fatta välgrundade beslut och bidra till långsiktiga lösningar är det även viktigt att ha en helhetssyn och förstå hur olika delar av verksamheten hänger ihop.
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning (om lägst 180hp eller 120p enligt det gamla systemet) eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
• erfarenhet av arbete med nationell digital infrastruktur utifrån arkitektur och interoperabilitet på taktisk organisatorisk nivå inom verksamhet som berör flera olika aktörer
• erfarenhet av taktiska frågor inom statlig myndighet eller region
• erfarenhet av att arbeta med infrastrukturfrågor relaterade till hälsa, vård och omsorg inom statlig myndighet eller region
• erfarenhet av att arbeta med verksamhet- och produktutveckling
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• tidigare chefs- eller ledarerfarenhet
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt med flera samhällsviktiga tjänster för vård och apotek som alltid ska fungera. Vi driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvård och skapar förutsättningar för digitalisering.
Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Du blir en del av en arbetsplats där vi jobbar med viktiga samhällsuppdrag.
Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delar av tiden på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Ulrika Engebladh: 010-458 62 61
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 19 november 2025. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan de båda orterna.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 600 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
