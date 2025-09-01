Ventilationstekniker
Jobway AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter en ny utmaning i en varierande arbetsmiljö? Vill du komma till ett företag där man satsar på sina anställda med utveckling och roliga gemensamma aktiviteter?
Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
I tjänsten som ventilationstekniker på Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB kommer du ha en betydelsefull och "central roll" där du dagligen jobbar med bland annat service, underhåll, injusteringar, felsökningar samt hålla goda kundrelationer. Projekten finns mestadels centralt i Stockholm och till viss del omnejd.
För att lyckas i denna roll har du:
Tidigare erfarenhet inom yrket
B körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande om du har OVK certifiering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är social, ansvarsfull och drivs av kvalitativa projekt och service. Din förmåga av kommunikation, planering och ansvar värdesätts där din positiva attityd speglar dig själv som person och verksamheten.
Vi erbjuder dig:
En roll på ett företag med höga ambitioner och gott renommé
6 veckors semester
Gemensamma resor och aktiviteter ihop med kollegor
I denna rekrytering samarbetar Ingenjörsfirman Gösta Schelin med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Gösta Schelin AB är ett privatägt komplett entreprenad- och serviceföretag inom luftbehandling som utfört ventilationsinstallationer och service sedan starten 1953. Vi utför totalentreprenader inklusive projektering, utförandeentreprenader och service på allt inom inomhusklimat. Vi arbetar främst med kommersiella fastigheter, industri- och bostadsprojekt, både nyproduktion och ombyggnader. Våra uppdragsgivare är i första hand fastighetsägare, byggnadsfirmor, industribolag och projektledningsföretag. Med hjälp av vår långa erfarenhet genomför vi även många energisparprojekt för att sänka kostnader åt våra kunder. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9485448