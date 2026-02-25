Ventilationsplåtslagare
Nordiska Ventilationsprodukter AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Ventilationsprodukter AB i Stockholm
, Huddinge
, Mark
, Göteborg
eller i hela Sverige
Ventilationsplåtslagare sökes till Nordiska Ventilationsprodukter!
Vi är ett glatt gäng med högt i tak som nu söker en ventilationsplåtslagare. Nordiska Ventilationsprodukter startade redan 1969 och har lång erfarenhet i branschen. Vi är ett familjeägt bolag med verksamhet i Öxabäck, Göteborg, Mölndal och Skärholmen.
Vi söker dig som är begåvad och engagerad, och som vill vara en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli en del av vår skillnad.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med högt i tak
Vi erbjuder dig en trygg och stabil arbetsplats med en viktig roll i vår produktionskedja. Du får möjligheten att arbeta i ett bra arbetsklimat med kollegor som samarbetar och stöttar.
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarsfull och kvalitetsmedveten
Har en god känsla för ordning och reda.
Ser problemlösning som en rolig utmaning
Drivs av ständigt förbättringsarbete
Är flexibel, kommunikativ och har lätt för att samarbeta både med kollegor och andra funktioner i fabriken
Arbetstider:
Måndag till torsdag: 06:48-16:00
Fredag: 06:48-15:00
Ta med dina färdigheter till Nordiska Ventilationsprodukter och bli en del av vårt team! Skicka din ansökan till s.a@nordiskavent.se
Urval sker löpande
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: s.a@nordiskavent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ventilationsplåtslagare STHLM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Ventilationsprodukter AB
(org.nr 556590-2516)
Strömsätravägen 14 (visa karta
)
127 35 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
9762124