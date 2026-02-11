Ventilationsmontör
Erfaren ventilationsmontör till NE Installation AB - Helsingborg
NE Installation AB är ett väletablerat företag inom ventilation och installation med bas i Helsingborg. Företaget arbetar med både entreprenad och service inom kommersiella fastigheter, industri och offentliga miljöer.
Nu söker vi en erfaren ventilationsmontör till verksamheten i nordvästra Skåne. Rekryteringen sker i samarbete med Jobbtjänster i Sverige AB.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som ventilationsmontör hos NE Installation AB arbetar du självständigt med montage av ventilationssystem i ny- och ombyggnadsprojekt. Rollen kräver att du är trygg i yrket och kan ta ansvar för både utförande och planering av ditt arbete.
Arbetet är varierande och innefattar både större entreprenader och mindre ombyggnadsarbeten. I vissa projekt kan du även fungera som ledande montör.
Omfattning: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Arbetsområde: Främst nordvästra Skåne
Utgångspunkt: Helsingborg
Resor: Viss regional resa kan förekomma, inga övernattningar som normallägeDina arbetsuppgifter
Självständigt montage av ventilationssystem
Montage av kanaler, don, aggregat och tillhörande komponenter
Mindre ventilationsarbeten och ombyggnader
Arbete enligt ritningar och tekniska handlingar
Planering och samordning av eget arbete
Vid behov fungera som ledande montör på arbetsplatsen
Samverkan med projektledning och andra yrkesgrupper
Utföra egenkontroller samt säkerställa kvalitet och arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som ventilationsmontör
Är självgående och trygg i din yrkesroll
Har mycket god förmåga att läsa och arbeta efter ritningar
Har erfarenhet av, eller kapacitet att arbeta som, ledande montör
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Är flexibel och prestigelös - inga problem med både stora och mindre arbeten
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande:
• Yrkesbevis eller certifikat inom ventilation
Tjänsten passar även mycket väl för en erfaren montör 50+.Dina personliga egenskaper
Du är yrkesstolt, pålitlig och van att ta ansvar för ditt arbete. Du trivs i en roll där kvalitet, samarbete och professionalitet är viktigt - och där du förväntas leverera från dag ett.
Vi erbjuder
Avtalsenlig lön
Trygg anställning i ett stabilt och välrenommerat företag
En arbetsplats med hög yrkeskompetens och korta beslutsvägar
En långsiktig roll i en växande verksamhet
Rekryteringsprocess
Rekryteringen hanteras av Jobbtjänster i Sverige AB på uppdrag av NE Installation AB.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 27 februari 2026
Frågor kontakta susanne.peltohaka@jobbtjanster.se
