Ventilationsmontör

Jobbtjänster i Sverige AB / VVS-jobb / Helsingborg
2026-02-11


Visa alla vvs-jobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobbtjänster i Sverige AB i Helsingborg, Landskrona, Örkelljunga, Lund, Malmö eller i hela Sverige

Erfaren ventilationsmontör till NE Installation AB - Helsingborg

NE Installation AB är ett väletablerat företag inom ventilation och installation med bas i Helsingborg. Företaget arbetar med både entreprenad och service inom kommersiella fastigheter, industri och offentliga miljöer.

Nu söker vi en erfaren ventilationsmontör till verksamheten i nordvästra Skåne. Rekryteringen sker i samarbete med Jobbtjänster i Sverige AB.

Publiceringsdatum
2026-02-11

Om tjänsten
Som ventilationsmontör hos NE Installation AB arbetar du självständigt med montage av ventilationssystem i ny- och ombyggnadsprojekt. Rollen kräver att du är trygg i yrket och kan ta ansvar för både utförande och planering av ditt arbete.

Arbetet är varierande och innefattar både större entreprenader och mindre ombyggnadsarbeten. I vissa projekt kan du även fungera som ledande montör.
Omfattning: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Arbetsområde: Främst nordvästra Skåne
Utgångspunkt: Helsingborg
Resor: Viss regional resa kan förekomma, inga övernattningar som normalläge

Dina arbetsuppgifter
Självständigt montage av ventilationssystem

Montage av kanaler, don, aggregat och tillhörande komponenter

Mindre ventilationsarbeten och ombyggnader

Arbete enligt ritningar och tekniska handlingar

Planering och samordning av eget arbete

Vid behov fungera som ledande montör på arbetsplatsen

Samverkan med projektledning och andra yrkesgrupper

Utföra egenkontroller samt säkerställa kvalitet och arbetsmiljö

Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som ventilationsmontör

Är självgående och trygg i din yrkesroll

Har mycket god förmåga att läsa och arbeta efter ritningar

Har erfarenhet av, eller kapacitet att arbeta som, ledande montör

Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad

Är flexibel och prestigelös - inga problem med både stora och mindre arbeten

Har B-körkort

Talar och skriver svenska obehindrat

Meriterande:
• Yrkesbevis eller certifikat inom ventilation

Tjänsten passar även mycket väl för en erfaren montör 50+.

Dina personliga egenskaper
Du är yrkesstolt, pålitlig och van att ta ansvar för ditt arbete. Du trivs i en roll där kvalitet, samarbete och professionalitet är viktigt - och där du förväntas leverera från dag ett.
Vi erbjuder
Avtalsenlig lön

Trygg anställning i ett stabilt och välrenommerat företag

En arbetsplats med hög yrkeskompetens och korta beslutsvägar

En långsiktig roll i en växande verksamhet

Rekryteringsprocess
Rekryteringen hanteras av Jobbtjänster i Sverige AB på uppdrag av NE Installation AB.
Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 27 februari 2026
Frågor kontakta susanne.peltohaka@jobbtjanster.se
Ansök via: www.jobbtjanster.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: susanne.peltohaka@jobbtjanster.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbtjänster i Sverige AB (org.nr 559502-3416)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Susanne Peltohaka
susanne.peltohaka@jobbtjanster.se
042-610 50 70

Jobbnummer
9736429

Prenumerera på jobb från Jobbtjänster i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobbtjänster i Sverige AB: