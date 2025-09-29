Vehicle Manager till uppdrag i fordonsbranschen
2025-09-29
Vi söker en engagerad Vehicle Manager till ett spännande konsultuppdrag hos en internationell industrikund inom fordonsbranschen. I rollen får du möjlighet att arbeta nära både utvecklingsavdelningar och kund, med fokus på helhetsförståelse för fordonets uppbyggnad och funktion. Uppdraget passar dig som har ett genuint tekniskt intresse, kan ta ansvar för helheten och trivs med att driva frågor självständigt i en komplex organisation.Dina arbetsuppgifter
Säkerställa och utveckla helhetsförståelsen för chassi och hela fordonets sammansättning.
Analysera och förstå tekniska specifikationer samt arbeta med den modulära verktygslådan.
Fungera som expertkontakt gentemot interna funktioner och externa kunder.
Koordinera arbete mellan olika teknikområden och avdelningar.
Delta i utvecklingsprojekt och bidra till optimerade lösningar baserat på kundens behov.
Arbeta i relevanta Scania-system såsom 3DExperience, OAS, Sorba, Bibat, IACOB, Presales, SPII.
Kvalifikationer Skall-krav:
Erfarenhet av chassikomposition och helfordonskompetens, alternativt förståelse för tekniska specifikationer och modulära system.
Relevant högskoleutbildning, B.Sc. eller M.Sc. inom maskinteknik eller liknande.
Ansvarstagande och självgående i arbetssätt.
Svenska eller engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Militär bakgrund, för att förstå kundernas verksamhet och kravställning.
Kunskap om Scanias elsystem och/eller inbyggda system i fordon.
Erfarenhet av internationell organisation.
C/CE-körkort.
Villkor Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Södertälje Längd: Goda möjligheter till förlängning Övrigt: Bakgrundskontroll genomförs innan uppdragets start
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den här via vårt rekryteringssystem Teamtailor.
