VD-assistent sökes för tidsbegränsat uppdrag
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Bli navet i vår kunds ledningsarbete! Som VD-assistent kombinerar du administrativ excellens med AI-stöd för att ge kvalificerat support till VD och företagsledning.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi nu en proaktiv och professionell VD-assistent för ett tidsbegränsat konsultuppdrag. I den här rollen får du arbeta nära verksamheten, bidra till struktur och framdrift i ledningsarbetet och vara med där viktiga beslut fattas.
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och van att skapa ordning i komplexa sammanhang. Du har hög integritet, är trygg i att hantera konfidentiell information och trivs i en roll med många kontaktytor.
Om uppdraget: Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag via oss.
Period: 2026-08-24 till 2026-10-30
Placering: Stockholm (Södermalm)Dina arbetsuppgifter
Som VD-assistent ger du ett nära och kvalificerat stöd till VD och företagsledningen. Du ansvarar för att koordinera och utveckla administrativa processer, skapa struktur i ledningsarbetet och säkerställa att möten, underlag och uppföljning håller hög kvalitet.
Planera, koordinera och följa upp VD:s kalender, möten och resor.
Administrera ledningsmöten genom att hantera agenda, underlag och protokollskrivning.
Strukturera och paketera information i PowerPoint-presentationer och talmanus.
Följa upp beslut och aktiviteter från ledningsforum för att säkerställa framdrift.
Koordinera interna möten, chefskonferenser och medarbetardagar.
Hantera löpande administration av fakturor, beställningar och reseräkningar.
Utveckla digitala arbetssätt, mallar och årshjul för ökad effektivitet.
Vi söker dig som
Erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd nära ledning, chef eller beslutsfattare.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office-paketet, särskilt PowerPoint.
God vana av att använda digitala verktyg och AI-stöd för att effektivisera arbete.
Erfarenhet av mötesadministration, kalenderhantering och protokollskrivning.
Det är meriterande om du har
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, kommunikation eller samhällsvetenskap.
Erfarenhet av styrelseadministration.
Bakgrund inom kommunikation eller verksamhetsutveckling.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7MAG8P". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9973189