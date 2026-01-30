VD-assistent - strategiskt stöd i en dynamisk verksamhet
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Assistentjobb / Eskilstuna Visa alla assistentjobb i Eskilstuna
2026-01-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
VD-assistent - strategiskt stöd i en dynamisk verksamhet
Har du stark struktur, hög administrativ kompetens och trivs nära beslutsfattande? Vi söker nu en VD-assistent som vill ha en central roll med ansvar för kalender, kommunikation, administration och projektstöd.
Om rollen
Som VD-assistent är du ett nära och förtroendefullt stöd till företagets VD. Du skapar struktur, tempo och kvalitet i vardagen genom effektiv planering, administration och kommunikation. Rollen är både operativ och koordinerande, med stor variation i arbetsuppgifter.
Du får insyn i pågående och framtida projekt och arbetar nära ledning, interna funktioner och externa kontakter. Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, är lösningsorienterad och har förmåga att ligga steget före.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Hantera VD:s inkommande kommunikation via mejl, telefon och andra kanaler.
Ansvara för kalenderhantering, mötesbokningar, prioriteringar och ombokningar.
Planera och boka resor, transporter och boende vid behov.
Administrera dokument, register, data och arkivering.
Förbereda presentationer, rapporter, underlag och korrespondens.
Säkerställa att rätt information når rätt person i rätt tid.
Hantera kvitton, utlägg och enklare fakturaunderlag.
Identifiera och införa tidsbesparande rutiner och arbetssätt.
Delta vid möten, event och nätverk vid behov.
Stötta och delta i pågående och framtida projekt.
Vi söker dig som
Har mycket god organisationsförmåga och hög noggrannhet.
Är strukturerad, självgående och ansvarstagande.
Har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Är lösningsorienterad och har god prioriteringsförmåga.
Har mycket god tidsplaneringsförmåga.
Har god datorvana och arbetar obehindrat i Microsoft Office.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Har erfarenhet av administration, koordinering, assistentroll eller liknande.
Har intresse eller erfarenhet av projektstöd och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
En nyckelroll nära beslutsfattande och verksamhetsutveckling.
Ett varierat arbete med stort ansvar och inflytande.
Ett professionellt arbetsklimat med högt tempo och tydliga ambitioner.
Möjlighet att utvecklas långsiktigt inom organisationen.
En arbetsplats där struktur, kvalitet och engagemang värdesätts.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403) Arbetsplats
EKA1882 Kontakt
Felix Wall felix@mijob.se Jobbnummer
9715522