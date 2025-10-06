VD till Vatten och miljöresurs
2025-10-06
Är du en trygg och strukturerad ledare med drivkraften att utveckla både verksamheter och människor? Vill du vara med och forma framtiden i tre fjällnära kommuner? Då kan rollen som VD för Vatten och miljöresurs vara nästa spännande steg. Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som VD för Vatten och miljöresurs har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla bolaget utifrån våra gemensamma mål och strategier. Du planerar, driver och följer upp verksamhetens långsiktiga riktning, utveckling och ekonomi. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa aktörer, där du är en nyckelperson i bolagets strategiska utveckling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Inspirera, leda och coacha ledningsgruppen mot bolagets mål
• delta i koncernledningsgrupperna i Härjedalens, Bräcke och Bergs kommuner
• rapportera till bolagets styrelse
• samverka med externa aktörer och kommunerna i exploaterings- och detaljplanefrågor
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, inspirerande och strategisk ledare med starkt driv och förmåga att analysera komplexa situationer ur flera perspektiv. Du fattar välgrundade beslut som bygger på dialog, analys och långsiktig hållbarhet och skapar med din tydlighet en stabilitet och riktning för bolaget.
Med ditt strategiska och analytiska förhållningssätt, ser du helheten samtidigt som du kan identifiera viktiga detaljer. Din kommunikativa förmåga gör att du når fram till olika målgrupper och bygger starka relationer både internt och externt. Du samarbetar prestigelöst och effektivt med andra, är resultatorienterad och har ett gott omdöme i komplexa frågor. Genom ditt engagemang och din kompetens bidrar du till att forma framtidens samhälle i tre av Sveriges mest naturnära kommuner.
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning
• erfarenhet av att leda stora investeringsprojekt
• erfarenhet av affärsmässig verksamhetsstyrning
• erfarenhet från arbete i ledningsgrupp
• erfarenhet av ekonomiskt ansvar, från budgetering till uppföljning
• dokumenterad erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• B-körkort
Meriterande för tjänsten är:
• branscherfarenhet från VA och/eller återvinning
• goda kunskaper om lagstiftning inom området
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att leda chefer
Om Vatten och miljöresurs
Vatten och miljöresurs ser till att du varje dag får friskt dricksvatten i din kran och en ren närmiljö. Vi arbetar för att din vardag ska fungera här och nu, och för att naturens resurser ska räcka. Vi finns till för att även framtida generation ska kunna njuta av fjällen, vattendragen, skogen och marken.
Bolaget ägs av Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner. Vi ansvarar för driften av ägarkommunernas vatten- och avloppsförsörjning, att producera och distribuera dricksvatten samt ta om hand och rena avloppsvatten. Bolaget ansvarar även för kommunernas avfallshantering att samla in och hantera avfall och slam. Totalt är vi drygt 100 medarbetare.
Vi arbetar över ett stort geografiskt område och har kontor i Sveg, Hede, Funäsdalen, Svenstavik, Hackås, och Bräcke, vilket ger stora möjligheter att arbeta från olika orter. För närvarande drivs flera större projekt, bland annat genomför vi en stor utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Härjedalen. Syftet är att säkerställa en långsiktig stabil drift för vatten- och avloppsförsörjningen, med ökade miljökrav och exploatering i turistområdena.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.
• En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
• Kompetensutveckling - för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
• Föräldravänlig arbetsplats - genom en flexibel inställning vill vi göra det lättare för dig att kombinera arbetet med att vara förälder.
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Om ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco. Vi ber dig bifoga ditt CV och ett personligt brev när du registrerar din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Rekryteringskonsult Åsa Andersson, tel. 073-684 73 29 eller asa.andersson@adecco.se
Styrelseordförande Vatten och miljöresurs, Magnus Karlsson tel. 070-209 94 84
Sista ansökningsdag är den 19 oktober.
