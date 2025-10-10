VD till ShortLink
2025-10-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Laxå
, Motala
, Essunga
, Ödeshög
Vill du leda ett högteknologiskt företag med stark innovationskraft in i nästa fas av tillväxt? Har du förmågan att utveckla organisationen, skapa struktur för expansion och samtidigt driva kultur, människor och affär framåt? Då kan du vara den vi söker! ShortLink söker nu en VD som vill ta helhetsansvaret för att forma framtiden för ett av Sveriges mest erfarna och specialiserade teknikbolag inom lågeffektelektronik, trådlös kommunikation och avancerad halvledarutveckling.
Om rollen
Som VD för ShortLink har du det övergripande ansvaret för bolagets strategiska och operativa utveckling. Du leder verksamheten genom nästa tillväxtfas - med fokus på att bygga organisatoriska förutsättningar för fortsatt expansion nationellt och internationellt, stärka ledarskapet i hela organisationen och skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet.
Du kommer att:
Driva företagets strategiska agenda och säkerställa att mål och visioner omsätts i konkreta resultat.
Utveckla struktur, processer och ledningsförmåga för att skapa en skalbar organisation.
Inspirera och leda medarbetarna i en kultur präglad av teknikstolthet, samarbete och kundfokus.
Företräda ShortLink externt - gentemot kunder, partners, myndigheter och inom branschsammanhang.
Rollen rapporterar till styrelsen och har ett nära samspel med både ledningsgrupp och medarbetare. Placeringsort är med fördel Karlstad, men för rätt kandidat kan viss flexibilitet diskuteras.
Om dig
Vi söker dig som är en visionär ledare med strategisk höjd och förmåga att skapa struktur och genomförandekraft. Du har stark finansiell förståelse och dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda teknikintensiva verksamheter genom perioder av tillväxt och förändring. Vi tror att du har en teknikbakgrund och drivs av att förena teknik, affär, finans och människor i en gemensam riktning mot långsiktig framgång.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av att driva tillväxt och förändring i en teknisk eller kunskapsintensiv organisation nationellt och internationellt.
Har en tydlig förmåga att bygga team, inspirera och skapa förtroende på alla nivåer.
Förstår affären i grunden - från strategi och produktutveckling till marknad och leverans.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
I rollen kan du komma att hantera projekt gentemot försvarssektorn vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och godkännande vid säkerhetsprövning.
Som person är du nyfiken, engagerad och analytisk, med ett närvarande ledarskap som kombinerar tydlighet och värme. Du trivs i rollen som kulturbärare och inspiratör - och ser människor som företagets viktigaste tillgång.
Om ShortLink
ShortLink utvecklar lågeffektelektronik för trådlös kommunikation och bärbara produkter - från idé till verifierad produkt. Med över 30 års erfarenhet och ett djupt teknikfokus hjälper vi våra kunder att realisera lösningar som är energieffektiva, robusta och hållbara.
Våra tre affärsområden:
Turn key ASIC och halvledarutveckling (ASIC-design)
Silicon IP (HalvledarIP)
Embedded System (Inbyggda system)
ShortLink är i en stark expansionsfas, med ambitionen att växa både nationellt och internationellt. Som VD blir du en nyckelperson i att förverkliga denna resa - och i att bygga en organisation redo för framtidens teknikutmaningar.
Om processen
Har du frågor om rollen? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jan Schröder på telefonnummer 070-618 11 61 alternativt rekryteringskonsult Rickard Jonsson 070-558 70 01.
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 2:e november - vi ser fram emot att höra hur du vill leda ShortLink in i nästa kapitel! Ersättning

Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9552058